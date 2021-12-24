Twitch Kurucusu Justin Kan'in Discord Sunucusunda NFT Dolandırıcılığı!
Twitch kurucusu Justin Kan'in projesi için oluşturulan Discord sunucusunda hackerlar dolandırıcılık yaptı. Üyelerin 373'ünden yaklaşık olarak 150 bin çalındı.
Twitch kurucusu Justin Kan, geçen hafta Fractal adlı bir projenin temelini attı. Fractal, oyun içi eşyaların NFT olarak alınıp satılabileceği bir pazar yeri olacaktı. Fractal'in Discord sunucusunda bir bağlantı paylaşıldı.
Bu bağlantı aracılığı ile kullanıcılardan 150 bin dolar çalındı. Dolandırıcılar, sunucuya erişimleri kesilmeden önce 3 bin 294 NFT satmayı başardı. Tabii ki burada satılan NFT gerçekten satılmadı, sadece kullanıcılardan para çalındı.
Reklam İzleyerek Para Kazanma Vaadiyle Dolandırıcılık Yaptılar!
Reklam izleyerek para kazanma vaadinde bulunarak yüzlerce kişiyi dolandıran Ankaway yakalandı. Sistemi oluşturan Eren Düzyol, kayınbiraderi Halil Başoğlu ve yazılımcı Muhammet Satıroğlu ile birlikte 9 kişi hakkında dava açıldı.
Twitch Kurucusu Kan'in Sunucusunda Dolandırıcılık Yapıldı
Dolandırıcılık, Fractal'in Discord botuna erişen birisi tarafından gönderilerek gerçekleştirildi. Fractal projesinin arkasındaki kişiler tarafından yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:
"Sevgili Fractal topluluğu,
Bugün erken saatlerde topluluk üyelerimizin yaklaşık 373'ü Discord sunucumuzda yayımlanan bir bağlantı yüzünden dolandırıcılık kurbanı oldu. Bunun için üzgünüz, doğru olanı yapacağız.
Bilgisayar korsanı, #announcements kanalımıza sahte bir mint bağlantısı göndererek 150 bin dolar ele geçirdi. Bilgisayar korsanının topluluğumuza dahil olan 100 binden fazla üyenin sadece %0,3'ünü kandırabilmesi ise oldukça etkileyici."
Justin Kan'in resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette Fractal projesi için oluşturulan Discord sunucusuna yasa dışı yollarla erişim elde edildiği ve kullanıcıların parasının çalındığı belirtildi. Buna ek olarak maddi kaybı olan herkese geri ödemenin yapılacağı da öne sürüldü.
Our @fractalwagmi server was hacked earlier today. Working on a fix and will refund everyone who lost $. pic.twitter.com/E1pQOotrFQ— Justin Kan ❄️ (@justinkan) December 21, 2021
Kan ayrıca içinde bu Discord dolandırıcılığının diğer NFT topluluklarında da benzer şekilde gerçekleştirildiğine dair uyarıların yer aldığı bir video da yayımladı. Bu videoda dolandırıcılık hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler yer alıyor.
Siber Dolandırıcılık Oranında Büyük Artış Yaşanıyor
Son birkaç senedir siber dolandırıcılık oranında yukarıya doğru bir artış söz konusu olmaya devam ediyor. Dolandırıcılar, her geçen gün insanları aldatmanın yeni yollarını keşfediyor. Bunu yapmak için de her türlü yolu denemekten geri kalmıyor.
En sık kullanılan siber dolandırıcılık yöntemlerinin başında da şunlar geliyor:
- Sosyal mühendislik: Kullanıcının bilgileri toplanıyor, arkadaşlarına ulaşılıyor, elde ettiği bilgilerle kullanıcı kandırılıp bilgileri ele geçiriliyor.
- Sahte web siteleri: Çok kullanılan bir web sitesinin kopyası oluşturuluyor, asıl sitenin alan adına benzer bir alan adı satın alınarak kurbana gönderiliyor. Kurban hesabına girmeye çalışıyor. Esasındaysa bilgilerini dolandırıcıya gönderiyor.
- Tuzaklı e-posta ve mesajlar: İlk iki madde ile bağlantılı olarak tuzak içeren e-posta ve mesajlar da sıkça başvurulan yöntemlerden biri olarak biliniyor. Dolandırıcı, kullanıcılara e-posta ve mesajlaşma uygulamaları aracılığı ile ulaşarak sahte ya da kurbanların bilgilerini ele geçirme amacı taşıyan bir web sitesinin bağlantısını bırakıyor. Kullanıcı bilgilerini doldurup karşı tarafa iletiyor. Bunun sonucunda da bilgilerini kendi elleriyle vermiş oluyor. Twitch kurucusu Kan'in Discord sunucusunda yapılan da bu yöntemden başkası değildi.
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