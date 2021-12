Twitch Kurucusu Justin Kan'in Discord Sunucusunda NFT Dolandırıcılığı!

Twitch kurucusu Justin Kan, geçen hafta Fractal adlı bir projenin temelini attı. Fractal, oyun içi eşyaların NFT olarak alınıp satılabileceği bir pazar yeri olacaktı. Fractal'in Discord sunucusunda bir bağlantı paylaşıldı.

Bu bağlantı aracılığı ile kullanıcılardan 150 bin dolar çalındı. Dolandırıcılar, sunucuya erişimleri kesilmeden önce 3 bin 294 NFT satmayı başardı. Tabii ki burada satılan NFT gerçekten satılmadı, sadece kullanıcılardan para çalındı.

Dolandırıcılık, Fractal'in Discord botuna erişen birisi tarafından gönderilerek gerçekleştirildi. Fractal projesinin arkasındaki kişiler tarafından yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

Justin Kan'in resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette Fractal projesi için oluşturulan Discord sunucusuna yasa dışı yollarla erişim elde edildiği ve kullanıcıların parasının çalındığı belirtildi. Buna ek olarak maddi kaybı olan herkese geri ödemenin yapılacağı da öne sürüldü.

Our @fractalwagmi server was hacked earlier today. Working on a fix and will refund everyone who lost $. pic.twitter.com/E1pQOotrFQ