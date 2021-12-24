Twitch Kurucusu Justin Kan'in Discord Sunucusunda NFT Dolandırıcılığı!

Twitch kurucusu Justin Kan, geçen hafta Fractal adlı bir projenin temelini attı. Fractal, oyun içi eşyaların NFT olarak alınıp satılabileceği bir pazar yeri olacaktı. Fractal'in Discord sunucusunda bir bağlantı paylaşıldı.

Bu bağlantı aracılığı ile kullanıcılardan 150 bin dolar çalındı. Dolandırıcılar, sunucuya erişimleri kesilmeden önce 3 bin 294 NFT satmayı başardı. Tabii ki burada satılan NFT gerçekten satılmadı, sadece kullanıcılardan para çalındı.

Twitch Kurucusu Kan'in Sunucusunda Dolandırıcılık Yapıldı

Dolandırıcılık, Fractal'in Discord botuna erişen birisi tarafından gönderilerek gerçekleştirildi. Fractal projesinin arkasındaki kişiler tarafından yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Fractal topluluğu, Bugün erken saatlerde topluluk üyelerimizin yaklaşık 373'ü Discord sunucumuzda yayımlanan bir bağlantı yüzünden dolandırıcılık kurbanı oldu. Bunun için üzgünüz, doğru olanı yapacağız. Bilgisayar korsanı, #announcements kanalımıza sahte bir mint bağlantısı göndererek 150 bin dolar ele geçirdi. Bilgisayar korsanının topluluğumuza dahil olan 100 binden fazla üyenin sadece %0,3'ünü kandırabilmesi ise oldukça etkileyici."

Justin Kan'in resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette Fractal projesi için oluşturulan Discord sunucusuna yasa dışı yollarla erişim elde edildiği ve kullanıcıların parasının çalındığı belirtildi. Buna ek olarak maddi kaybı olan herkese geri ödemenin yapılacağı da öne sürüldü.

Our @fractalwagmi server was hacked earlier today. Working on a fix and will refund everyone who lost $. pic.twitter.com/E1pQOotrFQ — Justin Kan ❄️ (@justinkan) December 21, 2021

Kan ayrıca içinde bu Discord dolandırıcılığının diğer NFT topluluklarında da benzer şekilde gerçekleştirildiğine dair uyarıların yer aldığı bir video da yayımladı. Bu videoda dolandırıcılık hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

Siber Dolandırıcılık Oranında Büyük Artış Yaşanıyor

Son birkaç senedir siber dolandırıcılık oranında yukarıya doğru bir artış söz konusu olmaya devam ediyor. Dolandırıcılar, her geçen gün insanları aldatmanın yeni yollarını keşfediyor. Bunu yapmak için de her türlü yolu denemekten geri kalmıyor.

En sık kullanılan siber dolandırıcılık yöntemlerinin başında da şunlar geliyor: