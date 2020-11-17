Twitch Yayıncıları İçin Yeni Para Kazanma Yöntemi Geliyor!

Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Twitch yayıncıları için yeni bir para kazanma yöntemini test ettiğini duyurdu. Son birkaç aydır yayıncılara alternatif para kazandırma yöntemleri sunmak için çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren canlı yayın platformunun üzerinde çalıştığını duyurduğu özellikle hem yayıncılar yayınlarından daha fazla para kazanacak hem de izleyicilerin yayınla etkileşimde bulunma oranları artacak.

Twitch Yayıncıları İçin Yeni Para Kazanma Yolu: Multiplayer Ads

Twitch, 16 Kasım 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamada, “Multiplayer Ads” olarak adlandırdığı yeni bir özelliğin üzerinde çalıştığını ve çok yakında içerik oluşturucuları ile buluşacağını bildirdi. Twitch yayıncıları için yeni para kazanma yöntemi olacak bu özellik, seyirciler aynı anda reklam izlemesine olanak sunuyor. Bu reklamlardan biri oynatıldıktan sonra içerik oluşturucularına yayında kaç izleyici olduğu ve bu izleyicilerden kaçının reklamları görüntülediğine bağlı olarak henüz belirlenmiş fakat özelliğin tamamen kullanıma açılmasıyla kesinleşecek bir miktarda ödeme yapılacak.

Yayıncılar, yayınlarından belirli bir miktarda para elde etmek için anketleri kullanabilecek. Şirket, izleyici kitlesinin anketlere katılımına bağlı olarak içerik oluşturucusunun para kazanacağını söylüyor.

Yeni özellik hakkında açıklamada bulunan bir Twitch sözcüsü, “İçerik oluşturucularımızın ve kullanıcılarımızın her şeyi birlikte denemelerine ve bunun yanı sıra sevdikleri içerik oluşturucularını destekleme fırsatı elde etmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Twitch’in reklamlarla ilgili yeniliği yalnızca bununla da sınırlı değildi. Şirket geçtiğimiz aylarda reklam izleme zorunluluğunu test etmeye başladığının haberini vermişti. Canlı yayın platformu, izlemesi zorunlu reklamlarla beraber YouTube’un reklamlarındaki gibi bir sisteme geçeceğini işaret etmişti.

Yayıncılar, “Multiplayer Ads” olarak adlandırılan yeni sistemin çok iyi bir gelişme olduğunu düşünmediğini çünkü platformda şu an mevcut reklamların durumundan kimsenin memnun olmadığını söyledi. Yayıncıların bir kısmı izlemesi zorunlu reklamların hiçbirinin içerik oluşturucusuna fayda sağlamadığını, faydanın aksine zarar etmesine neden olduğunu belirtirken bir kısmı ise yeni reklamların daha fazla kazanmalarına yardım edeceğini düşündüğünü ve takipçilerine daha iyi bir yayın deneyimi sunmak için harika bir özellik olabileceğini belirtti.

Yayıncıların görüşlerine ek olarak siz reklamlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni özelliğe dair tüm görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.