Twitch'e Yeni Filtre Ayarları Geliyor: İstenmeyen Kategoriler Gizlenebilecek!

Twitch kullanıcılara sunduğu filtre ayarlarını güncelledi ve artık cinsel, şiddet ve küfür içeren içerikler kullanıcıların isteği doğrultusunda hariç tutulabilecek.

Bu yeni filtre ayarları, platformun açıklamasına göre kullanıcıların belirli içerik etiketlerini devre dışı bırakmasına olanak tanıyor. Kısa süre önce yürürlüğe giren İçerik Sınıflandırma Kılavuzları kapsamında, yayıncıların yayınlarında cinsellik, şiddet tasvirleri, kumar ve aşırı küfür kullanımı gibi durumları etiket olarak belirtmeleri gerekiyordu.

Bu yeni filtre ayarları sayesinde kullanıcılar artık görmek istemedikleri türleri filtreleyebilecek ve böylelikle Twitch'in hiçbir yerinde bu yayınlarla karşılaşmayacaklar.

Cinsel Temalı Yayınların Önizlemeleri Bulanıklaştırılacak

Bu yeni İçerik sınıflandırma filtreleri profil ayarlarında İçerik Görüntüleme Tercihleri altında yer alacak. Filtreler bir kez açıldıktan sonra Twitch'in her yerinde geçerli olacağı gibi tekrar kapatmak istediğinizde yine aynı kısımdan değişikliklerinizi düzenlemeniz gerekecek.

Bunun yanı sıra bugün Twitch bir yeniliği daha kullanıma sunuyor. Yayınların küçük önizleme görselleri artık cinsel temalı olarak etiketlenen yayınlarda bulanıklaştırılacak. Bu özellik varsayılan olarak açık olacak ve ayarlar aracılığıyla açılıp kapatılabilecek.

Peki siz Twitch'e gelen yenililkler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.