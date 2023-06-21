Twitch Duyurdu: Yetişkin İçeriklerine Etiket Özelliği Geliyor

Canlı yayın platformu Twitch, geçtiğimiz yıllarda almış olduğu karar sonrasında oyun merkezli yayın anlayışını değiştirmişti. Yayıncıların sohbet odağında içerik üretmesine izin veren Twitch, bu yayınlara artık içerik konseptini tanımlayan etiketler verecek.

Twitch Etiket Özelliğini Kullanıma Sunuyor

Twitch platform kuralları içerisinde taviz vermediği yetişkin içerikleri için oldukça sıkı bir denetim uyguluyor. Belirli konularda canlı yayın yapılmasını istemeyen Twitch, izin verdiği başlıklar altında yapılan yayınları artık etiket ile sınıflandıracak.

Twitch’in belirlemiş olduğu etiketler, yayıncılar tarafından sunmuş oldukları yayının içeriğini ifade etmek için kullanılacak. Bu sayede izleyiciler kendilerine uygun yayınlara daha pratik bir şekilde ulaşabilecek. Canlı yayın platformunda kullanıma açılan yeni etiketler ile artık yayıncılar daha spesifik ifadeler ile yayınlarını duyurabilecek.

İşte Twitch’te sunulacak bazı etiketler:

Yetişkinlere yönelik oyun

Cinsel temalar

Uyuşturucu, zararlı madde veya aşırı tütün kullanımı

Şiddet, kan, vahşet tasvirleri

Aşırı argo ve küfür

Kumar

Twitch, yayıncıların vermiş oldukları içerik etiketleri ile canlı yayınlar ile uyuşmadığı takdirde e-posta aracışığıyla bir uyarı gönderecek. Getirmiş olduğu bu güncelleme ile Twitch, küçük yaştaki izleyicilerini korumanın yanı sıra reklamverenler ile yayıncıların ortak zeminde buluşmasını sağlayacak.