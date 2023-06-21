Twitch Duyurdu: Yetişkin İçeriklerine Etiket Özelliği Geliyor
Twitch, yayınlamış olduğu son güncellemeyle birlikte kullanıcılarına daha pratik bir twitch arayüzü sunacak. İşte detaylar!
Canlı yayın platformu Twitch, geçtiğimiz yıllarda almış olduğu karar sonrasında oyun merkezli yayın anlayışını değiştirmişti. Yayıncıların sohbet odağında içerik üretmesine izin veren Twitch, bu yayınlara artık içerik konseptini tanımlayan etiketler verecek.
Twitch Etiket Özelliğini Kullanıma Sunuyor
Twitch platform kuralları içerisinde taviz vermediği yetişkin içerikleri için oldukça sıkı bir denetim uyguluyor. Belirli konularda canlı yayın yapılmasını istemeyen Twitch, izin verdiği başlıklar altında yapılan yayınları artık etiket ile sınıflandıracak.
Twitch’in belirlemiş olduğu etiketler, yayıncılar tarafından sunmuş oldukları yayının içeriğini ifade etmek için kullanılacak. Bu sayede izleyiciler kendilerine uygun yayınlara daha pratik bir şekilde ulaşabilecek. Canlı yayın platformunda kullanıma açılan yeni etiketler ile artık yayıncılar daha spesifik ifadeler ile yayınlarını duyurabilecek.
İşte Twitch’te sunulacak bazı etiketler:
- Yetişkinlere yönelik oyun
- Cinsel temalar
- Uyuşturucu, zararlı madde veya aşırı tütün kullanımı
- Şiddet, kan, vahşet tasvirleri
- Aşırı argo ve küfür
- Kumar
Twitch, yayıncıların vermiş oldukları içerik etiketleri ile canlı yayınlar ile uyuşmadığı takdirde e-posta aracışığıyla bir uyarı gönderecek. Getirmiş olduğu bu güncelleme ile Twitch, küçük yaştaki izleyicilerini korumanın yanı sıra reklamverenler ile yayıncıların ortak zeminde buluşmasını sağlayacak.
Popüler Twitch Yayıncısı 100 Milyon Dolar Karşılığında Platform Değiştirdi!
Popüler Twitch yayıncısı xQc, önemli bir anlaşmayla rakip bir platforma rekor bir geçiş yaptı. Menajeri Ryan Morrison tarafından yapılan bir duyuruda, Kanadalı yayıncının Kick'e iki yıllığına katılacağı ve yaklaşık 70 milyon dolar değerinde bir sözleşme ile bonuslarla birlikte potansiyel olarak 100 milyon dolara sahip olacağı açıklandı.
YORUMLAR