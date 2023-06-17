Popüler Twitch Yayıncısı 100 Milyon Dolar Karşılığında Platform Değiştirdi!

Popüler Twitch yayıncısı xQc, önemli bir anlaşmayla rakip bir platforma rekor bir geçiş yaptı. Menajeri Ryan Morrison tarafından yapılan bir duyuruda, Kanadalı yayıncının Kick'e iki yıllığına katılacağı ve yaklaşık 70 milyon dolar değerinde bir sözleşme ile bonuslarla birlikte potansiyel olarak 100 milyon dolara sahip olacağı açıklandı.

Morrison, bu anlaşmanın olağanüstü niteliğinin altını çizerek, birçok profesyonel sporcu ve süperstarın kazancını aştığını ve eğlence sektöründeki en yüksek ücretli anlaşmalardan biri olduğunu belirtti.

Gerçek adıyla Felix Lengyel olarak bilinen xQc, yayınları sırasında takipçileriyle sohbetler yapıyor, reality şovlara ev sahipliği yapıyor ve video oyunları oynuyor. Yaklaşık 12 milyonluk etkileyici bir Twitch takipçisine sahip olan xQc'nin içeriklerini on binlerce izleyici takip ediyor.

xQc, 100 Milyon Dolar Karşılığında Twitch'e Geçti

Anlaşmayla ilgili düşüncelerini dile getiren Lengyel, Kick'in kendisine sağladığı ve gelecek yıllarda yeni yollar keşfetmesine ve yeni fikirler üretmesine olanak tanıyan fırsattan duyduğu heyecanı dile getirdi.

Kick CEO'su Ed Craven, Lengyel'in sadece Kick için içerik oluşturmaya öncelik vermesini istediklerini vurguladı. Bununla birlikte Lengyel, zaman zaman YouTube ve TikTok'ta yer almayı planladığı için yayın faaliyetlerini yalnızca Kick ile sınırlamayacak. Ayrıca ara sıra Twitch'te yayın yapma niyetini de dile getirdi.

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