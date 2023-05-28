Twitter AB Dezenformasyon Kodu'ndan Çekildi

Son aylarda adı sıklıkla dezenformasyonla anılan Twitter, yine skandal bir karara imza attı. Sosyal medya platformu, 2022 Haziran'da yürürlüğe giren Avrupa Birliği Dezenformasyon Kodu'ndan çekildi.

Twitter'ın çekilme kararı, AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton tarafından duyuruldu. Peki, bu karar ne anlama geliyor?

"Sorumluluklarından Kaçabilirsin Ama Saklanamazsın!"

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve 2022 Haziran tarihinde yürürlüğe giren kod, sosyal medya platformlarında yayılan sahte haberlerin engellenmesi, dezenformasyonla mücadele ve bot hesapların yayılmasının engellenmesini içeriyor.

Dünyanın önde gelen sosyal medya platformu sahipleri Meta, Google, Microsoft ve Twitch, çoktan anlaşmaya imza atmış durumda. Aslında Twitter da anlaşmanın taraflarından biriydi. Ancak yakın zamanda çekilme kararı verildi.

Henüz konuya ilişkin Twitter'dan bir açıklama gelmezken Thierry Breton, yaptığı paylaşımda, "Yükümlülükler devam ediyor. Kaçabilirsi ama saklanamazsın. Ekiplerimiz uygulama için hazır olacak." dedi.

Koda katılmak tamamen gönüllü olsa da Avrupa Birliği, anlaşmada kalmanın Digital Servie Act (DSA) uyumluluğu sağlayacağını açıkladı. Eğer Twitter DSA şartlarını ihlal ederse küresel yıllık cirosunun %10'una kadar ceza ödemek zorunda kalabilir.