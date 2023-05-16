Twitter, Türkiye'ye Neden Erişim Kısıtlaması Uyguladığını Açıkladı!

Twitter, ülkemizdeki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde hükûmetin talebi üzerine Türkiye'deki bazı tweetlere erişimi kısıtladığını açıkladı ve eleştirilere maruz kaldı. Şirket, bir dizi hesabın erişimini Türkiye'ye kapattığını açıkladı.

Musk, Twitter'ın Türkiye'de tamamen kapatılmak ya da bazı tweetlere erişimi sınırlamak arasında seçim yapmak zorunda kaldığını açıkladı.

Eleştirmenler, bu yanıtın otoriter hükûmetlere, platformu bölgesel olarak yasaklamakla tehdit ettikleri her an Twitter'ın muhalifleri susturmalarına yardımcı olacağı sinyalini verebileceğini öne sürüyor.

Elon Musk "İfade Özgürlüğüne" Uymadığı Gerekçesiyle Eleştiriliyor

Bu yılın başlarında Twitter'ın Musk yönetiminde daha önce hiç olmadığı kadar çok hükûmet yayından kaldırma talebine uyduğu bildirilmişti. Buna karşılık, Musk'ın CEO olarak göreve başlamasından önceki yıl, Twitter biraz daha dirençli bir yapıya sahipti ve sekiz talebi reddetmişti.

Musk, Twitter'da yasal ifade özgürlüğünü destekleme vizyonunu savunurken defalarca zorluklarla karşılaşıyor. Özellikle Kanye West ile yaşadığı olayların ardından şimdi de ülkemizle yaşadığı problemler Musk'ı yeniden eleştirilerin odağı hâline getirdi.

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