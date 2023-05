Twitter'dan Şok Hamle: Microsoft'a Dava Açıyor!

Elon Musk'ın kişisel avukatı Alex Spiro'nun Microsoft'a Twitter API'sini "yetkisiz kullanımlar ve amaçlar için" kullanmakla suçlayan bir mektup gönderdiği bildirildi.

The New York Times ve The Wall Street Journal'a göre Spiro, "Microsoft'un uzun bir süre boyunca anlaşmanın birçok hükmünü ihlal etmiş olabileceğini" yazdı. Özellikle Microsoft'u Twitter verilerini, olması gerekenden daha fazla kullanmak ve bu verileri izinsiz olarak devlet kurumlarıyla paylaşmak gibi uygunsuz bir şekilde kullanmakla suçluyor.Spiro ayrıca Microsoft'un veri kullanımı için ödeme yapmayı reddettiğini de belirtiyor.

Microsoft, Xbox, Bing ve reklam araçlarıyla ilgili olanlar da dâhil olmak üzere çeşitli ürünlerinde yıllarca API aracılığıyla Twitter verilerini kullanmıştı ancak Twitter'ın API'sine ücretsiz erişimi sona erdirmesinin ardından Microsoft bu API'yi kullanmayı bırakmaya karar verdi.

Microsoft, Twitter Verilerini Kullanıyordu

Reklam verenlere yönelik sosyal medya yönetim aracından Twitter'ı kaldırdı ve Xbox konsollarından ve Windows'taki Game Bar'dan doğrudan Twitter'a ekran görüntüsü ve klip yükleme seçeneğini de kapattı. Teknoloji devi bu kararların arkasındaki nedeni açıklamadı ancak Twitter yeni API'sine erişmek için kuruluşlardan ayda 50.000 dolara kadar ücret alıyordu.

Microsoft'un Twitter'ı sosyal medya yönetim aracından çıkarmasıyla ilgili bir tweet'e yanıt olarak Elon Musk şunları söyledi: "Twitter verilerini kullanarak yasadışı bilgi edindiler. Dava zamanı."

Bu olayın bir davayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belli değil ancak Twitter Microsoft'tan uygulamalarının veri kullanımını incelemesini talep ediyor. Twitter ayrıca Microsoft'un Haziran ayına kadar şirketin ne kadar veriye sahip olduğu ve bu verilerin nasıl depolandığı ve kullanıldığı konusunda bir rapor sunmasını istiyor. Buna ek olarak, Microsoft'un hükûmet kuruluşlarına verilerine ne zaman erişim sağladığını bilmek istiyor.