Twitter Açıkladı: Algoritmalar Sağcı Medyayı Öne Çıkarmış

Dünya genelinde yüz milyonlarca kullanıcının aktif olarak kullandığı sosyal medya platformu Twitter, yönetim tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda algoritmaların bilgi dahilinde olmadan ve istenmeden sağcı medyayı ön plana çıkardığını duyurdu.

Twitter'dan Sağcı Medya Açıklaması: Algoritmalar İnceleniyor

Twitter yönetimi tarafından başlatılan iç inceleme soruşturması sonucunda algoritmaların bilgi dahilinde olmadan ve istenmeden sağcı medyayı ön plana çıkardığı keşfedildi. Yaşanan sorunun algoritmalardan kaynaklandığını doğrulayan yönetim, algoritmaların bu içeriklere nasıl öncelik verdiğini anlamak için incelemeleri sürdürdüklerini belirtti.

01 Nisan - 15 Ağustos tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Kanada ve İspanya'da yapılan paylaşımların incelendiği soruşturmada, Almanya haricindeki diğer tüm ülkelerde sağ yönelimli platformların öne çıkarıldığı kaydedildi.

Twitter Yanıtlarda Reklam Göstermeye Hazırlanıyor

Son dönemlerde genel işlevlerde ve tasarımda önemli değişikliklere imza atan Twitter, paylaşımlara verilen yanıtların altında reklam göstermeye hazırlanıyor. Bazı kullanıcılarda aktif hale gelen bu yeni düzenleme; belirli bir tweetin altındaki birinci, üçüncü ve sekizinci yanıtta reklam gösteriyor.

Twitter tarafından atılan bu adımın temelde pek de şaşırtıcı olduğu söylenemez: Şirket reklam gelirleri söz konusu olduğunda mevcut rakiplerinin oldukça gerisinde kalıyor ve bir sosyal medya platformunun para kazanmasındaki birincil yolun reklam gelirleri olduğunu varsayarsak, bu şirket için pek de iyi bir durum değil.

Kısa bir örnekle Facebook son çeyrekte 10,4 milyar dolar reklam geliri elde ederken, Twitter için bu 1,05 milyar dolar olarak gerçekleşti. Tabii ki şirketin reklamverenler açısından atması gereken ekstra pek çok adımın da bulunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.