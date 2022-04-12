Twitter, Bildirimleri İyileştirebilmek Adına Yeni Bir Şirket Satın Aldı

Twitter, bildirimleri iyileştirmek ve insanların uygulamasına geri dönmesini sağlamak için OpenBack adlı bir mobil platform satın aldı.

Twitter'ın tüketici ürünleri başkanı Jay Sullican "OpenBack ve onların yetenekli ekibinin Twitter'a katılması, insanların gizliliğine öncelik verecek şekilde doğru bildirimleri doğru zamanda iletme yeteneğimizi geliştirmemize yardımcı olacak." dedi.

Twitter, OpenBack'in mobil uygulamalar tarafından bir sunucu yerine cihazdaki verileri işlemek için kullanıldığını söyledi. Twitter, OpenBack ekibinin insanları doğru zamanda doğru içerik konusunda uyarmak ve onları ilgilendikleri sohbetlere dâhil etmek için bildirimleri iyileştirmesine yardımcı olacağını umuyor.

2/ The best push notifications bring people to the conversations they care about on Twitter. But irrelevant notifications are a distraction. With millions of people visiting Twitter via notifications every day, we want them to be timely, relevant and engaging. — Jay Sullivan (@jaysullivan) April 12, 2022

OpenBack Ekibi Twitter'a Katılıyor

Mevcut OpenBack projeleri ise sona erecek. Tüm OpenBack çalışanları Twitter'ın Bluebird ekibine katılacak. Twitter, anlaşmanın şartlarını paylaşmayı reddetti.

Yeni ekibin hedefi elbette kullanıcıların Twitter ile etkileşim düzeyini artırmak, bu da şirkete daha fazla gelir sağlayacak. Şirketin geliri 2021'in son çeyreğinde beklenenden daha yavaş büyüdü. 2021'deki toplam gelir 5 milyar doların biraz üzerindeydi. Şirket, 2023'ün sonuna kadar bunu %50 artırmayı umuyor.

Mevcut kullanıcıları daha alakalı bildirimlerle çekerek Twitter'ı daha sık kullanmalarını sağlamak, Twitter'ın beklediği kâr oranına ulaşmasına yardımcı olacak. Twitter, bildirimleri istediği şekilde iyileştirebilirse uygulama telefonlarında hâlâ yüklü olan ancak kullanmayı tercih etmeyen eski kullanıcıları da platforma geri getirebilir. Bu nedenle gelecekte Twitter'dan normalden daha farklı bildirimler almanız muhtemel.