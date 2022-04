Twitter, Bildirimleri İyileştirebilmek Adına Yeni Bir Şirket Satın Aldı

Twitter, bildirimleri iyileştirmek ve insanların uygulamasına geri dönmesini sağlamak için OpenBack adlı bir mobil platform satın aldı.

Twitter'ın tüketici ürünleri başkanı Jay Sullican "OpenBack ve onların yetenekli ekibinin Twitter'a katılması, insanların gizliliğine öncelik verecek şekilde doğru bildirimleri doğru zamanda iletme yeteneğimizi geliştirmemize yardımcı olacak." dedi.

Twitter, OpenBack'in mobil uygulamalar tarafından bir sunucu yerine cihazdaki verileri işlemek için kullanıldığını söyledi. Twitter, OpenBack ekibinin insanları doğru zamanda doğru içerik konusunda uyarmak ve onları ilgilendikleri sohbetlere dâhil etmek için bildirimleri iyileştirmesine yardımcı olacağını umuyor.

2/ The best push notifications bring people to the conversations they care about on Twitter. But irrelevant notifications are a distraction. With millions of people visiting Twitter via notifications every day, we want them to be timely, relevant and engaging.