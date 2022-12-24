Twitter Blue Yeni Özellikleri Kullanıma Açıldı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından başlatılan Twitter Blue ücretli abonelik hizmeti, sosyal platformda kullanıcılarına birçok farklı hizmet sunuyor. Başta doğrulanmış hesaplara sahip olma avantajının dışında her geçen gün Twitter Blue'ya yeni özellikler ekleniyor.

Bugün eklenen yeni özelliklerle birlikte Twitter Blue aboneleri artık 2 GB kotaya sahip 60 dakikalık videolar yükleyebilir hale geldi. Aynı zamanda sohbetlerde öne çıkma şansı da elde ettiler.

Elon Musk Twitter'ı Dönüştürmek İstiyor

Aylık 8 dolardan satışa sunulan Twitter Blue, başta kullanıcılar tarafından büyük tepki toplasa da şu an sağladığı avantajlar sayesinde popüler hale gelmeye başladı. Bunların içerisinde en dikkat çekeni tabii ki mavi tik alabildiğiniz doğrulanmış hesap hizmeti.

Öte yandan bugün aktif hale gelen 60 dakikalık video yükleme imkanı ve sohbetlerde yukarıda gözükme avantajı, Elon Musk'ın Twitter hakkındaki projeksiyonunu gözler önüne seriyor.

My first order of business, make it where creators actually want to post videos on Twitter and not just link to other platforms pic.twitter.com/PR6pEnpv18 — MrBeast (@MrBeast) December 23, 2022

Geçtiğimiz günlerde Twitter CEO'luğundan ayrılarak yerine birini aramaya başlayan Elon Musk, ünlü YouTuber MrBeast ile konu hakkında sosyal medya üzerinden paylaşım yapmıştı. MrBeast'in "Yeni Twitter CEO'su ben olabilir miyim?" sorusuna "İhtimal dışında değil." diyerek cevap veren Elon Musk, MrBeast'ten ilk vaatleri aldı.

MrBeast, yaptığı paylaşımda CEO olursa yapacağı ilk işin içerik üreticilerin Twitter'ı bir link paylaşma aracı olarak görmek yerine gerçekten içerik ürettiği bir platforma dönüştürmek olduğunu söyledi. Elon Musk ise ünlü YouTuber'a katıldığını belirtti.

Aslında bu konuşmalar, Elon Musk'ın Twitter planlarını net bir şekilde ortaya koyuyor. Buna göre aynı Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube gibi kendi içerik üreticisi kitlesi olan bir platforma dönüşmek isteyen Twitter, kullanıcıların uygulamada geçirdiği ekran süresini artırmak istiyor.

Twitter Blue ile artık 60 dakikalık videolar yüklenebiliyor olması, sosyla medyanın yavaş yavaş rakiplerine ayak uydurmaya başladığının bir göstergesi.