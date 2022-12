Twitter Blue Yeni Özellikleri Kullanıma Açıldı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından başlatılan Twitter Blue ücretli abonelik hizmeti, sosyal platformda kullanıcılarına birçok farklı hizmet sunuyor. Başta doğrulanmış hesaplara sahip olma avantajının dışında her geçen gün Twitter Blue'ya yeni özellikler ekleniyor.

Bugün eklenen yeni özelliklerle birlikte Twitter Blue aboneleri artık 2 GB kotaya sahip 60 dakikalık videolar yükleyebilir hale geldi. Aynı zamanda sohbetlerde öne çıkma şansı da elde ettiler.

Aylık 8 dolardan satışa sunulan Twitter Blue, başta kullanıcılar tarafından büyük tepki toplasa da şu an sağladığı avantajlar sayesinde popüler hale gelmeye başladı. Bunların içerisinde en dikkat çekeni tabii ki mavi tik alabildiğiniz doğrulanmış hesap hizmeti.

Öte yandan bugün aktif hale gelen 60 dakikalık video yükleme imkanı ve sohbetlerde yukarıda gözükme avantajı, Elon Musk'ın Twitter hakkındaki projeksiyonunu gözler önüne seriyor.

My first order of business, make it where creators actually want to post videos on Twitter and not just link to other platforms pic.twitter.com/PR6pEnpv18