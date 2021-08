Twitter Bluesky Projesinin Başına Jay Graber Geçti

Twitter Bluesky projesinin başına daha önce gizlilik odaklı kripto para birimi olan Zcash'in arkasındaki geliştirici ekiple birlikte çalışmış ve Facebook Events ile rekabet etmek için Happening adlı kendi sosyal ağını kurmuş bir isim olan Jay Graber getirildi.

Graber'ın ekip üyelerine liderlik etmek için getirilmesi, Twitter'ın merkezi olmayan sosyal ağ projesinin geliştirilmesi için atılan önemli bir adım olarak görülüyor. Graber, şirketin Twitter da dahil olmak üzere bir dizi sosyal ağı kapsayacak bir protokol oluşturmasını sağlaması için Twitter tarafından seçildi.

Proje her ne kadar Twitter'dan bağımsız olarak sürdürülecek olsa da bugüne kadar büyük bir çoğunlukla Twitter tarafından finase edilip yönetildi.

Graber da daha önce zaten söz konusu proje için daha az geri planda bir rolde çalışıyordu. Twitter, merkezi olmayan sosyal ağ projesi için ona da ödeme yapıyordu. Daha önce Zcash ve Happening gibi projelerin arkasında yer almış bir isim olan Graber, ekibe liderlik edeceğinin haberini Twitter üzerinden verdi.

Graber, Twitter üzerinden paylaştığı bir tweette, "Twitter tarafından başlatılan bir proje olan Bluesky'ın liderlik görevini üstleneceğim için heyecanlıyım" sözlerini kullandı.

Projenin lideri olarak seçilen Graber, ocak ayında yaptığı bir açıklamada Twitter'ın büyük kullanıcı kitlesinin olmasının merkezi olmayan sosyal ağ açısından büyük bir fırsat olduğunu belirtmişti.

Twitter, ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı olan Donald Trump'ı sosyal medya platformundan geçici bir süreliğine yasaklamış ve bunun üzerine dikkatleri üzerinde toplamıştı. Trump'ın görevden alınmasının ardından Twitter CEO'su Jack Dorsey, şirketin sosyal medya denetiminin gelecekte daha az merkeziyetçi olmasını sağlamak için devam eden projelerinden biri olan Bluesky'ı bir kez daha hatırlatmıştı.

