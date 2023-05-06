Twitter Circle'da Yaşanan Büyük Sorun: Özel Tweetler Herkese Göründü!

Twitter, bir güvenlik hatasının Twitter Circle adı verilen küçük bir güvenilir arkadaş grubuna yönelik tweetlerin herkese açık olarak görülmesine neden olduğunu doğruladı. Bu durum, özel bilgileri belirli bir grup insanla paylaşmak için Circle özelliğini kullanan kullanıcılar için oldukça endişe verici.

Hata TechCrunch tarafından Nisan 2023'te rapor edildi ancak Twitter, sorunu Circle kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile kısa bir süre önce doğruladı. Twitter, hatanın artık düzeltildiğini ve nedeninin tespit edildiğini iddia ediyor.

Twitter Circle'ın Sorunları Devam Ediyor

Circle özelliği aylardır sorunluydu ve kullanıcılar Circle'ları dışındaki kişilerin özel tweet'lerini görüntüleyebildiklerini bildiriyorlardı. Sorun, Circle tweetlerinin "Sizin İçin" zaman akışında, tweet sahibini takip eden ancak Circle'larında olmayan kullanıcılara gösterilmesinden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Ayrıca Circle tweet'lerinin onları takip edenlerin dışındaki kullanıcılara da ulaştığına dair raporlar vardı.

Sonuç olarak, bu sorun Twitter'ın güvenlik önlemleriyle ilgili daha büyük bir soruna işaret ediyor. Eski Twitter Güven ve Güvenlik Başkanı Yoel Roth kullanıcıları, korumalı tweet'lerin çalışmayı durdurması hâlinde platformda yanlış giden bir şeyler olduğu konusunda uyarmıştı.

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