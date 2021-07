Twitter Dislike Butonunu Test Ediyor

Twitter dislike butonu üzerinde çalışıyor. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya hizmeti Twitter, tıpkı YouTube gibi dislike tuşunu platforma entegre etmek için kollarını sıvadı.

Popüler sosyal medya hizmetinin geçtiğimiz aylarda dislike butonu üzerinde çalıştığı iddia edilmişti fakat şirketten resmi bir açıklama gelmemişti. Twitter Support hesabı üzerinden dislike butonunun test edildiği resmen açıklandı.

Şirket tarafından aktarılan bilgilere göre yeni özellik bazı iOS kullanıcılarının kullanımına sunuldu. Özelliğe erişebilen iOS kullanıcıları tweetlerde beğenmek, yorum yapmak, retweet etmek seçeneklerinin yanı sıra yeni bir seçenek görebilir.

Twitter tarafından paylaşılan görsele baktığımızda dislike butonunda tıpkı YouTube'daki gibi aşağı başparmak işareti tercih edilmiş. Bununla birlikte kalp şeklinde olan beğenmek işaretinin ikonu da değiştirilmiş. Yeni özellik kullanıma sunulduğu takdirde beğenmek işareti yukarı başparmak işareti olacak.

Dislike sayılarının tweetlerin sıralamasına bir etki etmeyeceği belirtildi. Yeni özelliğin tüm kullanıcıların kullanımına ne zaman sunulacağı henüz belli değil. Dislike butonunun platforma hiç eklenmeme ihtimalinin de yer aldığını belirtelim. Yani test sürecinin ardından kullanıcılardan olumsuz geri bildirimler geldiği takdirde dislike butonu platforma eklenmeyecektir.

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.



Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY