Twitter Sesli Tweetler İçin Beklenen Özelliği Kullanıma Sundu

Twitter, sesli tweetlere yeni bir özellik eklediğini duyurdu. Popüler sosyal medya platformuna gelen yeni özellik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyacak. Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya hizmeti, geçtiğimiz yılın haziran ayında iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için sesli tweet özelliğini kullanıma sunmuştu. Bu özellik ile bilrikte kullanıcılar ses kaydı oluşturarak tweet atabilmesi mümkün hale gelmişti.

Popüler sosyal medya platformu, sesli tweetlerin kullanımını iyileştirmek için yeni bir özelliği kullanıma sundu. Şirket, sosyal ağ üzerinden yaptığı duyuru ile birlikte sesli tweetler için alt yazı özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı.

Kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alan Twitter, alt yazı özelliğini geliştirdi ve kullanıma sundu. Alt yazı özelliği şu anda Türkçe, İngilizce, Japonca, İspanyolca, Portekizce, Arapça, Hintçe, Fransızca, Endonezyaca, Korece ve İtalyanca dillerini destekliyor.

Yeni özellik ile beraber artık sesli tweet paylaşıldığı takdirde otomatik olarak alt yazı oluşturulacak. Tweet penceresinin sağ üst kısmında yer alan "CC" butonuna tıkladığınızda alt yazı özelliğini aktif edebilir ve ses kaydında hangi ifadelerin yer aldığını görebilirsiniz. Alt yazı, yalnızca yeni oluşturulan sesli tweetlerde görünüyor. Yani eski sesli tweetlerde alt yazı desteğine erişemezsiniz.

We took your feedback and we’re doing the work. To improve accessibility features, captions for voice Tweets are rolling out today.



Now when you record a voice Tweet, captions will automatically generate and appear. To view the captions on web, click the “CC” button. https://t.co/hrdI19Itu6 pic.twitter.com/pDlpOUgV6l