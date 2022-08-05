Twitter Avukatları Elon Musk'ın Bot Olduğunu İddia Etti

Twitter ve Elon Musk arasındaki çekişme alevlenmeye devam ediyor. Birkaç ay önce Twitter'ı satın alma girişiminde bulunup sosyal medyada çok fazla bot olduğunu iddia ederek kararından vazgeçen Elon Musk, Twitter tarafından köşeye sıkıştırılıyor. Mahkemeye taşınan tartışmayla ilgili yeni gelen bilgilere göre Twitter avukatları Elon Musk'ın Twitter profilinin bot tarafından yönetildiğini iddia etti.

Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bütçe ayıran Elon Musk, uzun süre boyunca anlaşmayı askıda tuttu. Ünlü milyardere göre anlaşmanın tamamlanabilmesi için Twitter'ın bot kullanıcılar hakkında dürüst raporlar vermesi ve sosyal medyanın potansiyelinin incelenmesi gerekiyordu. Süreç boyunca Twitter'ı kendisine karşı dürüst olmamakla suçlayan Elon Musk, yaptığı araştırmalar sonucu bot sorununun sanılandan çok daha büyük olduğunu iddia ederek anlaşmadan geri çekilme kararı aldı. Twitter ise tüm sürecin marka değerlerine zarar verdiğini savunarak konuyu mahkemeye taşıdı.

Twitter Avukatları Elon Musk'ı Kendi Silahıyla Vurdu!

Anlaşma askıdayken kendi yöntemleriyle Twitter'daki bot kullanıcısı sayısını tespit etmeye çalışan Elon Musk, yaptığı araştırmalar sonucunda Twitter'ın verdiği rakamların tutarlı olmadığını söylemişti. Buna karşın Twitter avukatları Elon Musk'ın kullandığı Botometer adlı halka açık aracın ünlü milyarderin kişisel hesabını da bir bot olarak sınıflandırdığı belirtti. Bu örneği gerekçe gösteren Twitter, teknoloji dehasının bot sayımında bilerek veya bilmeyerek yanlış bir sonuca ulaştığını düşünüyor.

Ekim ayında taraflar anlaşmanın geleceği hakkında yeniden toplanacak. Mahkemeden çıkan karara göre Elon Musk'ın Twitter'ı alıp almayacağı belli olacak. Anlaşma maddelerine göre Elon Musk Twitter'ı almaktan tamamen vazgeçerse sosyal medya platformuna 1 milyar dolarlık anlaşma bozma ücreti ödemek zorunda. Ancak Insider'ın bildirdiğine göre ünlü milyarder, Twitter'ın kendisini kandırdığı gerekçesiyle bu parayı da ödemek zorunda olmadığını düşünüyor.