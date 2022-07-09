Twitter Çalışanlarına Elon Musk Hakkında Tweet Atmama Emri Verildi

Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık teklifini geri çekerek Twitter'ı satın almaktan vazgeçtiğini açıklamasının ardından Twitter, çalışanlara anlaşma hakkında kamuoyuna açıklama yapmamaları talimatını verdi. Twitter'ın genel danışmanı tarafından çalışanlara gönderilen not, koşullar ne olursa olsun bu anlaşma hakkında hiçbir çalışanın görüş ve fikir belirtmemesi ve herhangi bir tweet atmamalarını emrediyor.

Aşağıda yer alan notta okuyabileceğiniz gibi Twitter anlaşmanın hâlâ devam eden bir hukuki mesele olduğunu belirtiyor. Musk'ın ekibi, şirketin platformundaki botların sayısı hakkında bilgi "sağlayamadığını veya vermeyi reddettiğini" iddia ediyor. Ayrıca bunun yanı sıra Twitter yönetim kurulu, anlaşmanın başlangıçta kararlaştırıldığı gibi devam etmesini sağlamak için Musk'a dava açtığını duyurdu.

Twitter Çalışanları Elon Musk ile Dalga Geçtiler

Elon Musk'ın anlaşmayı iptal ettiği haberleri çıktıktan sonra Twitter çalışanları durum hakkında oldukça komik tweetler attılar. Doğal olarak çalışanların bu tweetleri hem Elon Musk hem de Twitter tarafında gündem oldu ve hızla yayıldı. Twitter'ın hızla önlem almak istemesi bu bağlamda oldukça normal ancak bunu belirtebilecek haklarının olup olmadığı konusu tartışılır nitelikte.

İşte Twitter'ın genel danışmanı Sean Edgett'in çalışanlara gönderdiği not:

"Bugün Elon Musk'tan sözde bir fesih bildirimi aldık ve Twitter Yönetim Kurulu yanıt olarak aşağıdaki açıklamayı yaptı. “Twitter Yönetim Kurulu, Bay Musk ile üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda işlemi kapatmayı taahhüt ediyor ve birleşme anlaşmasını uygulamak için yasal yollara başvurmayı planlıyor. Mahkemenin lehimize sonuçlanacağından eminiz." Bunun devam eden bir yasal mesele olduğu için hiçbir sosyal medya hesabınız üzerinden konu ile ilgili paylaşımlarda bulunmamalısınız. Mümkün olduğunca sizlerle bilgi paylaşmaya devam edeceğiz ancak bu aşamada paylaşabileceğimiz bilgilerin sınırlı olacağını bilmenizi isteriz. Bunun belirsiz bir zamanı kapsadığını biliyorum ve yürüttüğümüz önemli çalışmalara gösterdiğiniz sabır ve devam eden bağlılığınız için teşekkür ederiz."

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