Avrupa Birliği Twitter'ı Uyardı

Elon Musk'ın eline geçtiğinden beri Twitter'da sular durulmuyor. ABD'ye dair birçok gizli belgenin ifşasıyla sonuçlanan satın alım sonrasında uluslararası alanda bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi.

Avrupa Birliği, Elon Musk'ın önderliğini ettiği yeni dezenformasyon politikasının Rusya propagandasını güçlendirdiği gerekçesiyle Twitter'ı uyardı.

This is yet another negative sign from #Twitter on not making digital information space any safer and free from the Kremlin #disinformation & malicious influence. (1/2) 👇https://t.co/KqXTExH7yR