Avrupa Birliği Twitter'ı Uyardı

Elon Musk'ın eline geçtiğinden beri Twitter'da sular durulmuyor. ABD'ye dair birçok gizli belgenin ifşasıyla sonuçlanan satın alım sonrasında uluslararası alanda bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi.

Avrupa Birliği, Elon Musk'ın önderliğini ettiği yeni dezenformasyon politikasının Rusya propagandasını güçlendirdiği gerekçesiyle Twitter'ı uyardı.

Twitter Milyonlarca Dolarlık Ceza ile Karşı Karşıya Kalabilir

This is yet another negative sign from #Twitter on not making digital information space any safer and free from the Kremlin #disinformation & malicious influence. (1/2) 👇https://t.co/KqXTExH7yR — Věra Jourová (@VeraJourova) April 26, 2023

Twitter, yakın zamanda Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası'nı kabul eden 19 büyük teknoloji şirketinden biri olmuştu. Ancak AB yetkililerine göre Twitter'ın son politikaları, bu yasa çerçevesinde hiç de olumlu şekilde ilerlemiyor.

AB Değerler ve Şefafflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Twitter'ın Rusya propagandasını engellemekte yetersiz kaldığını, hatta bu propagandayı özgür hale getirdiğini iddia etti.

Londra merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Reset tarafından yapılan analizi işaret eden Jourova, Twitter'ın Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerin hesaplarına eklenen "Devlet destekli" ibaresini kaldırdığını ve görünürlülüklerini engellemediğini belirtti.

Buna göre Twitter'ın Elon Musk yönetimine geçmesinden itibaren bahsi geçen devlet destekli hesapların takipçi sayısının düşme ivmesinden kurtulduğu hatta yükselme eğrisine geçtiği tespit edildi. Öte yandan Reset'in raporuna göre Twitter'da görülen sahte haber ve dezenformasyon sayısında da artış gözlemlendi.

Twitter eğer DSA olarak adlandırılan yasayı imzalamasına rağmen ihlal ederse senelik 100 milyon doları aşan cezalara maruz kalabilir. Elon Musk'ın aldığı birçok radikal karar, reklamverenleri kaçırdığı gibi Twitter Blue ismindeki ücretli abonelik hizmeti de şimdilik sosyal medya platformunu ayakta tutmak için yeterli değil gibi görünüyor.