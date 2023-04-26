Avrupa Birliği Twitter'ı Uyardı

Elon Musk'ın satın alımı sonrasında dezenformasyon konusunda yeni bir politikaya giden Twitter, Avrupa Birliği tarafından uyarıldı.

Avrupa Birliği Twitter'ı Uyardı
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Elon Musk'ın eline geçtiğinden beri Twitter'da sular durulmuyor. ABD'ye dair birçok gizli belgenin ifşasıyla sonuçlanan satın alım sonrasında uluslararası alanda bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi.

Avrupa Birliği, Elon Musk'ın önderliğini ettiği yeni dezenformasyon politikasının Rusya propagandasını güçlendirdiği gerekçesiyle Twitter'ı uyardı.

Twitter Milyonlarca Dolarlık Ceza ile Karşı Karşıya Kalabilir

Twitter, yakın zamanda Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası'nı kabul eden 19 büyük teknoloji şirketinden biri olmuştu. Ancak AB yetkililerine göre Twitter'ın son politikaları, bu yasa çerçevesinde hiç de olumlu şekilde ilerlemiyor.

AB Değerler ve Şefafflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Twitter'ın Rusya propagandasını engellemekte yetersiz kaldığını, hatta bu propagandayı özgür hale getirdiğini iddia etti.

Londra merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Reset tarafından yapılan analizi işaret eden Jourova, Twitter'ın Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerin hesaplarına eklenen "Devlet destekli" ibaresini kaldırdığını ve görünürlülüklerini engellemediğini belirtti.

Buna göre Twitter'ın Elon Musk yönetimine geçmesinden itibaren bahsi geçen devlet destekli hesapların takipçi sayısının düşme ivmesinden kurtulduğu hatta yükselme eğrisine geçtiği tespit edildi. Öte yandan Reset'in raporuna göre Twitter'da görülen sahte haber ve dezenformasyon sayısında da artış gözlemlendi.

Twitter eğer DSA olarak adlandırılan yasayı imzalamasına rağmen ihlal ederse senelik 100 milyon doları aşan cezalara maruz kalabilir.  Elon Musk'ın aldığı birçok radikal karar, reklamverenleri kaçırdığı gibi Twitter Blue ismindeki ücretli abonelik hizmeti de şimdilik sosyal medya platformunu ayakta tutmak için yeterli değil gibi görünüyor.

Elon Musk'ın Fake Hesabı Ortaya Çıktı
SOSYAL MEDYA

Elon Musk'ın Fake Hesabı Ortaya Çıktı

Ünlü milyarder Elon Musk yine ilginç bir şekilde gündemde. Bugün yeni Twitter güncellemesi hakkında bilgilendirme yapan Elon Musk, yanlışlıkla yan hesabını gösterdi.

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