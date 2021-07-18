Bilim İnsanları Twitter'ı Kullanarak Geleceği Tahmin Ediyor

Twitter'dan gelecek tahmini Storywrangler ile mümkün olabilir. Süper bilgisayar destekli Storywrangler, Twitter'ın derinliklerinde yer alan tweetlerden inanılmaz analizler ortaya koyabiliyor. Storywrangler, gelecekteki gelişmeleri tahmin edebilen küresel bir olay sensörü gibi çalışıyor.

Twitter, çevrim içi insan uygarlığının evreni gibidir. 2006'dan beri faaliyette ve o zamandan beri gezegenin her yerindeki insanlardan milyarlarca gönderi topladı. Vermont Üniversitesinden Thayer Alshaabi liderliğindeki bir ekip ise Twitter evrenini gerçek zamanlı olarak inceleyebilen ve merak edilen sorulara yanıt bulabilen bir "teleskop" oluşturdu.

Bu teleskopa Storywrangler adı verildi ve Vermont Advanced Computing Core süper bilgisayarı tarafından desteklenmekte. Storywrangler, Twitter'da ortaya çıkan ve kaybolan kelimelerin, düşüncelerin ve hikayelerin kullanımına odaklanmanızı sağlayan sanal araçlara sahip.

Twitter'dan gelecek tahmini: Storywrangler

Storywrangler'ın geliştirici raporuna göre, Twitter tüm insanlığı temsil etmiyor, ancak önemli bir etkiye sahip birçok kişilik de dahil olmak üzere çok büyük ve çok çeşitli bir kullanıcı tabanına yer veriyor. Bu durum, gelecekte yaşanacak olayları tahmin etmek için Twitter'ın kullanılabileceği anlamına geliyor.

Storywrangler şu anda gündemde olan ana söylemleri gösterebiliyor. Yaratıcıların da açıkça belirttiği gibi, bu şey insanlığın ortak dikkatini ele alıyor. Yani bilim adamları, yükselen siyasi hareketlerden K-pop'a ve ortaya yeni çıkan hastalıklara kadar farklı alanlardaki popülerliği dakika dakika inceleyebilir.

Thayer Alshaabi'ye göre Storywrangler'ın zaman çözünürlüğü 15 dakika ile sınırlı tutuldu, bu sayede kelimenin tam anlamıyla Twitter'ın -belki de dünyanın- nabzını tutabiliyor.

Ancak Supercomputer Storywrangler, kullanışlı sosyal medya analiz aracı olmanın yanı sıra küresel bir olay sensörü görevi de görüyor. Twitter'da neler olduğunu, insanların bu olaylara nasıl tepki verdiğini algılıyor ve bundan sonra ne olacağını da bir dereceye kadar tahmin edebiliyor.

Alshaabi'nin ekibi, Storywrangler'ın siyasi veya finansal istikrarsızlığı tahmin edebildiğini gösterdi. Dünyanın farklı bölgelerinde "isyan" ve "çöküş" terimlerinin kullanımını analiz ettiler ve Twitter'daki bu kelimelerin dinamiklerinin bu alanlardaki jeopolitik risk endeksindeki değişikliklerle ilişkili olduğunu buldular.

Ekip, Storywrangler'ın bilim evriminin bir parçası olduğuna da inanıyor. Yani gazetecilik, dil öğrenimi veya bilgisayar gibi farklı uygulamaların geliştirilmesinde kritik bir öneme sahip olabilir.