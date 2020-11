Twitter Hikayeler Büyük Bir Sorun ile Karşı Karşıya!

Twitter hikayeler özelliğinde çok önemli bir hata ortaya çıktı. "Fleets" olarak adlandırılan hikayeler özelliği kullanılarak yapılan paylaşımların 24 saat sonra bile silinmediği gözler önüne serildi. Birtakım güvenlik sorunlarını da beraberinde getiren hata ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Hikayeler özelliği ilk olarak sosyal medya platformu Snapchat’te bulunuyordu. Facebook, Snapchat’i satın almak istemişti fakat Snapchat, Facebook’un bu teklifini geri çevirmişti. Facebook ise Snapchat’in bu kararının hemen ardından hikayeler özelliğini ilk olarak Instagram’a, WhatsApp Messenger’a ve Facebook’a getirmişti. Söz konusu platformlar, hikaye özelliği sayesinde kullanıcılar platformda daha aktif olmaya başlamıştı.

Twitter da geçtiğimiz günlerde yayımladığı güncelleme ile birlikte sosyal medya platformuna “Fleets” olarak isimlendirdiği hikaye özelliğini eklemişti. Yedi ayı aşkın süredir üzerinde çalışılan Fleets’te büyük bir sorun ortaya çıktı. TechCrunch, Twitter hikayeler özelliğinde meydana gelen hatayı gün yüzüne çıkardı ve sorunu yetkililere bildirdi. Dony_enby isimli kullanıcı ise ortaya çıkarılan hatayı detaylandırdı.

Fleets özelliği kullanılarak yapılan paylaşımların normal şartlarda 24 saat sonra otomatik olarak silinmesi gerekiyor ancak paylaşılan bilgilere göre yapılan paylaşımlar 24 saat sonra bile silinmiyor. Söz konusu hata, kullanıcının Fleets paylaşımlarını arşivlemek için kötüye kullanılabilir. Dolayısıyla bu durum, güvenlik sorununu da beraberinde getiriyor.

Söz konusu hatanın ortaya çıkmasının ardından Twitter yetkililerinden açıklama geldi. Yetkililer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, gün yüzüne çıkan hatanın farkında olduklarını ve söz konusu sorunun teknik bir hata sonucu meydana geldiğini söyledi. Sorunu çözmek için çalıştıklarını belirten yetkililer, yakında bu sorunu düzelteceklerini ifade etti fakat tam tarih verilmediğinden ötürü hikaye silinmeme sorununun ne zaman çözüleceği henüz bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde popüler sosyal medya platformuna YouTube’da da mevcut olan bir özelliğin daha geleceği ortaya çıkmıştı. Twitter’a eklenecek bu özellik ile beraber tweetlerin beğenilmediğini belirtmek “dislike butonu” sayesinde mümkün hale gelecek. Mikroblog hizmetinin bu özelliği getirmesinin arkasındaki amacın kullanıcılara daha çok ilgili içerik sunma fırsatı elde etmek olduğu tahmin ediliyor. Dislike butonu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

full disclosure: scraping fleets from public accounts without triggering the read notification



the endpoint is: https://t.co/332FH7TEmN