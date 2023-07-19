Karşılaştırma: Threads, Twitter'ı Gölgede Bırakacak mı?

Twitter’a rakip olarak Meta tarafından 6 Temmuz 2023 tarihinde piyasaya sürülen Threads uygulaması sosyal medyada büyük bir ilgi topladı. Oldukça kısa bir süre içinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan Threads, ilk çıktığı günlerde Twitter’ın tahtını salladı.

Kullanıma açıldığı andan itibaren sadece 5 gün içinde 100 milyon kullanıcıya erişen Threads ile Twitter arasında rekabet iyice kızıştı. Bunun üstüne Threads’in Twitter’ı gölgede bırakıp bırakmayacağı konusu sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir tartışma yarattı. İşte, Threads ve Twitter arasındaki farklılıklar ve Threads’in Twitter üzerindeki etkileri!

Threads ve Twitter Arasındaki Farklılıklar Neler?

Karakter sınırlandırması

Maksimum video uzunluğu

Gönderi düzenleyebilme

Direkt mesaj gönderebilme

Reklam gösterimi

Akış ve öneriler

Etiket

Karakter sınırlandırması

Twitter’da yayınlayacağınız gönderilerde maksimum karakter sınırı 280 olarak belirtiliyor. Threads’de ise bu sayı 500’e kadar ulaşıyor. Bu özellik tek gönderide daha fazla bilgi / duygu paylaşımı yapmak isteyen kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Maksimum video uzunluğu

Twitter’da maksimum video uzunluğu hesap türüne göre değişiklik gösteriyor. Standart hesaplarda bu süre 2 dakika 20 saniye olarak belirlenmişken, Twitter Blue aboneleri 120 dakikaya kadar video ekleme imkânına sahip olabiliyor. Threads uygulamasında ise şu an için herkese aynı uzunlukta video ekleme seçeneği sunuluyor. Threads kullanıcıları 5 dakikaya kadar tüm videolarını uygulamaya yükleyip başkaları ile paylaşabiliyor.

Gönderi düzenleyebilme özelliği

Twitter Blue üyelerinin sahip olduğu ayrıcalıklardan birisi önceden attıkları tweet’leri sonradan düzenleyebiliyor olmaları! Ancak bu durum standart Twitter kullanıcıları için geçerli olmuyor. Twitter’ı normal kullananlar eski gönderilerini düzenleyemiyor. Threads’e baktığımızda ise henüz bu platformda ayrıcalıklı bir üyelik seçeneği bulunmadığı için ‘gönderi düzenleyememe’ kısıtlaması tüm hesaplar için geçerli oluyor.

Direkt mesaj gönderebilme

Twitter’da kullanıcılar birbirlerine özel mesaj gönderebiliyor. Bu şekilde iki kişi arasında özel konuşmalar başlatılabiliyor. Threads’te ise henüz mesaj özelliği mevcut değil. Ancak Threads kullanan birçok kişi dört gözle direkt mesaj özelliğinin gelmesini bekliyor.

Reklam gösterimi

Tıpkı direkt mesaj gibi reklam gösterimi de henüz Threads’de bulunmayan özellikler arasında yer alıyor. Twitter’da hemen her tweet’in altında karşımıza reklam çıkıyor. Threads kullananlar bu durumu Threads açısından olumlu olarak değerlendiriyor. Ancak ne kadar süre ile Threads’te reklamsız bir akışa sahip olacağımız belirsiz.

Akış ve öneriler

Twitter’da akıştaki gönderiler için kullanıcılara iki farklı seçenek sunuluyor. Bu seçenekler ‘senin için’ ve ‘takip edilenler’ şeklinde birbirinden ayrılıyor. Threads'de ilk başlarda karışık bir akış mevcuttu. Ancak yeni bir güncelleme sayesinde 'takip edilenler'i ayırma seçeneği Threads'e de geliyor. Ayrıca, takip etmediklerinize abone olma özelliği devreye giriyor. Instagram takipçilerine ilişkin özel listeleme de Threads'de bulunacak özellikler arasında sıralanıyor.

Etiket

Twitter’ın en işlevsel özelliklerinden birisi hashtag olarak karşımıza çıkıyor. Aynı etiket ile paylaşılan tweet’ler tek başlık altında görüntülenebiliyor. Threads’te ise henüz etiketler bulunmuyor. Ancak bu tarz bir düzenlemenin yapılması bekleniyor.

Threads Twitter’ı Geride Bırakacak Mı?

İlk çıktığı günlerde hızlı bir şekilde kullanıcı kazanan Threads, diğer sosyal medya platformlarında yoğunlaşan ilgiyi kendisine çekmeyi başarmıştı. Özellikle Twitter’ın yerine geçtiği düşünülse de Twitter’ın CEO’su Linda Yaccarino Threads’in çıktığı ilk hafta en çok kullanıldığı günün yaşandığını duyurdu.

Bu verilere baktığımızda Threads ile Twitter arasında ciddi bir rekabet olduğunu ve her iki uygulamanın da kendi içinde bazı avantaj ve dezavantajlara sahip olduğunu söylemek mümkün. Ancak Threads’in Twitter’ı gölgede bırakıp bırakmayacağını zaman gösterecek. Çünkü Threads’in kullanım oranının da ilk haftalar ile kıyaslandığında büyük bir oranda düşüşe geçtiği biliniyor. Bu istatistikler uygulamalara gelecek güncellemelere ve kullanıcıların ilgisine göre her geçen gün değişiklik gösterebiliyor.

Threads, Twitter’ın yerini alacak mı? İlerleyen zamanda hep birlikte göreceğiz!