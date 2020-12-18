Twitter Mavi Tik İsteme Geliyor: Tarih Açıklandı

Twitter mavi tik isteme özelliği ne zaman geri gelecek? Mavi tik isteme özelliğinin ne zaman geri geleceği açıklandı. Twitter'ın mavi tik ile ilgili bir süredir çalışma yaptığını sizlere aktarmıştık. Şimdi özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı belli oldu.

Twitter Mavi Tik İsteme Özelliği Ne Zaman Geri Gelecek?

Twitter, 20 Ocak 2021'de yeni doğrulama politikaları sunacak. Sosyal medya devi, halka açık doğrulama programını yeniden başlatma sürecinde. Doğrulanmış Twitter hesaplarında, hesabın gerçekliğini kamuoyuna garanti eden, mavi bir onay işareti bulunuyor. Doğrulama için uygun olacak hesaplar arasında devlet hesapları, şirketler, markalar, sivil toplum kuruluşları, haber medya hesapları, eğlence, spor, aktivistler, organizatörler bulunacak.

Twitter geçtiğimiz dönemde bir doğrulama rozetinin ne zaman geri alınabileceğini açıklayan yeni taslak kuralları da duyurmuştu. Doğrulanan bir kullanıcı, insanları gerçek kimlikleri konusunda yanıltmak için görünen adını veya biyografisini değiştirirse Twitter, rozetini geri alabilecek.

Doğrulanmış Hesap Ne Demek? Doğrulanmış Hesap Ne Oluyor?

Mavi tik rozetine sahip olan hesaplara doğrulanmış hesap denmekte. Mavi tik sayesinde ünlü isimlerin resmi hesapları diğer hesaplardan kolayca ayırt edilebilmekte. Böylece sahte hesaplar kolay bir şekilde anlaşılabiliyor.

Twitter indir butonuna basarak Twitter tarafından geliştirilen uygulamayı cihazınıza kolay ve hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. İndir butonuna bastıktan hemen sonra indirme sayfası açılmakta ve ekranda yer alan yönergeleri takip ederek indirme işlemi gerçekleşmekte.

Sizler Twitter'ın mavi tik isteme özelliğini geri getiriyor olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! Twitter indir butonuna basarak Twitter tarafından geliştirilen uygulamayı cihazınıza kolay ve hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. İndir butonuna bastıktan hemen sonra indirme sayfası açılmakta ve ekranda yer alan yönergeleri takip ederek indirme işlemi gerçekleşmekte.