Twitter Mavi Tik İsteme Özelliği Geri Geliyor

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter'ın mavi tik isteme özelliği hakkında yeni bir bilgi geldi. Twitter mavi isteme bir süredir merak edilen konular arasında geliyor. Twitter mavi tik isteme hakkında gelen yeni bilgi haberimizde.

Twitter Mavi Tik İsteme Özelliği Geliyor

Twitter'ın mavi tik ile ilgili bir süredir çalışma yaptığı yönünde söylentiler bulunuyordu. Söylentiler yerini gerçeklere bıraktı.

Twitter tarafından mavi tik isteme özelliği hakkında açıklama geldi. Twitter mavi tik isteme özelliği ne zaman gelecek? Twitter'dan gelen açıklamaya göre 2021 yılının başlarında yeniden mavi tik isteme özelliği kullanıcılara sunulabilir.

Doğrulama için uygun olacak hesaplar arasında devlet hesapları, şirketler, markalar, sivil toplum kuruluşları, haber medya hesapları, eğlence, spor, aktivistler, organizatörler bulunacak.

Twitter ayrıca bir doğrulama rozetinin ne zaman geri alınabileceğini açıklayan yeni taslak kuralları da duyurdu. Doğrulanan bir kullanıcı, insanları gerçek kimlikleri konusunda yanıltmak için görünen adını veya biyografisini değiştirirse Twitter, rozetini geri alabilir.

Twitter'dan gelen bir açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Twitter'da hesapları ayırt etmeyi planladığımız tek yol mavi onaylı rozet değil. 2021 yılına doğru giderken, yeni hesap türleri ve etiketler gibi, insanlara profilleriyle kendilerini tanımlamaları için daha fazla yol sunmayı taahhüt ediyoruz."

Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere Twitter'a 2021 yılında yeni özellikler gelecek.

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Doğrulanmış Hesap Ne Demek? Doğrulanmış Hesap Ne Oluyor?

Mavi tik rozetine sahip olan hesaplara doğrulanmış hesap denmekte. Mavi tik sayesinde ünlü isimlerin resmi hesapları diğer hesaplardan kolayca ayırt edilebilmekte. Böylece sahte hesaplar kolay bir şekilde anlaşılabiliyor.

Twitter indir butonuna basarak Twitter tarafından geliştirilen uygulamayı cihazınıza kolay ve hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. İndir butonuna bastıktan hemen sonra indirme sayfası açılmakta ve ekranda yer alan yönergeleri takip ederek indirme işlemi gerçekleşmekte.