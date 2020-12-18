Twitter'a Hiç Beklenmedik Özellik Yolda: Spaces

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan ve sosyal medya devlerinden bir tanesi olan Twitter, canlı sesli sohbetler için Spaces'i test etmeye başladı. Spaces özelliği ile birlikte sesli sohbetler yapabilecek. Spaces ne zaman kullanıma açılacak? İşte bilmeniz gerekenler.

Twitter Sesli Mesaj Atmak için Spaces Özelliğini Test Etmeye Başladı

Bir süre önce Twitter DM'ye mesajlara emoji ile tepki verme özelliği gelmişti. Bu özelliğin ardından şirket Fleets özelliğini de kulanıma sunmuştu. Şimdi ise canlı sesli konuşma özelliği geliyor. Spaces özelliği sayesinde Twitter'da arkadaşlarınız ile canlı olarak sesli sohbet edebileceksiniz.

Canlı sesli sohbete birden fazla arkadaşınızı ekleyebilecek ve toplu olarak sesli bir şekilde görüşme yapabileceksiniz. Sohbet odası kurabilecek ve bu odadan görüşmeleri gerçekleştirebileceksiniz.

Özelliği şu anda test aşamasında olduğu aktarılmakta. Ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı hakkında bir bilgi henüz yok. Ancak tahminlerimize göre çok yakın bir zaman içerisinde Spaces özelliği tüm kullanıma açılmış olacak.

Hemen alt kısımdan özelliğin resmine bakabilirsiniz.

Sizler Twitter'ın yeni özelliği Spaces hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! Twitter indir butonuna basarak Twitter tarafından geliştirilen uygulamayı cihazınıza kolay ve hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. İndir butonuna bastıktan hemen sonra indirme sayfası açılmakta ve ekranda yer alan yönergeleri takip ederek indirme işlemi gerçekleşmekte.

Twitter, dünyada olup biteni takip edebileceğiniz sosyal medya uygulamalarından biri. Dünyada ve Türkiye’de neler olup bitiyor? yüzlerce yerli-yabancı kaynaktan anlık olarak takip edebileceğiniz harika bir haber kaynağı. Twitter, aynı zamanda spor, eğlence, politika, moda ve daha pek çok ilgi alanınıza giren konuları takip edebileceğiniz geniş bir sosyal medya platformu.