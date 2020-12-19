Twitter Mavi Tikleri Kaldırmaya Başlıyor!

Twitter mavi tikleri kaldırmak için harekete geçiyor! Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, şirketin yenilenen doğrulama politikasının 20 Ocak 2021 tarihinde uygulama aşamasına geçeceğini duyurdu. Sosyal medya uygulaması, resmi olarak doğrulanmış hesaplarla ilgili birtakım değişikliklerin meydana geleceğini ve bazı hesapların sahip olduğu doğrulama tiklerinin kaldırılabileceğini ifade etti.

Twitter Mavi Tikleri Neden Kaldırıyor?

İnternet kullanıcılarının dünyada yaşanan son gelişmeleri takip etmek ve insanlarla iletişime geçmek için kullandığı sosyal ağlardan Twitter, doğrulanmış hesaplar politikasını kısa bir süre önce yeniledi ve yenilenen bu politikanın 20 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulama aşamasında olacağını belirtti. Kullanıcıların Ocak 2021’den itibaren doğrulanmış hesap başvurusunda bulunmasının mümkün olacağını belirten sosyal medya platformu aynı zamanda eskiden doğrulanan hesaplardan bazılarının mavi tikinin kaldırılacağına da işaret etti.

Doğrulanmış hesap anlamına gelen mavi tik, tanınmış kişilerin veya büyük şirketlerin diğer hesaplardan ayırt edilmesine, sahte hesapların gerçek hesapların önüne geçmesine engel olur. Kullanıcıların bu rozeti alabilmeleri için özgün, yüksek takipçi sayısına sahip olması, belirli büyüklükte bir hedef kitlesine yön veren birisi olması ve platformu aktif olarak kullanması gerekir. Sosyal medya platformu, doğrulanmış hesap başvuru programını yaklaşık olarak 3 yıl önce duraklatmıştı. Politikasında değişikliğe giden şirket, 2021 yılının ocak ayının sonuna doğru başvuruları tekrardan almaya başlıyor.

Twitter’da doğrulanmış bir hesabın onayının alınması normal koşullarda aşağıdaki durumlarda karşılaşılabilecek bir durumdur. Bu durumlar kısaca şunlardır:

• Görünen adı, kullanıcı adı ve biyografi gibi bilgileri değiştirerek insanları yanıltma yoluna başvurma

• Hesabın derhal askıya alınmasını gerektiren kritik ihlaller

• Nefret dolu tutumlar sergileme, şiddeti savunma ve şiddet uygulamaya yönelik teşvik edici söylemlerde bulunma, topluluk kurallarını ihlal etme

• Spam yapma

• İnsanları manipüle etme

Güncellenen politika sonrasında yukarıda yer alan durumlara ek olarak hesabı artık aktif olarak kullanılmayan, uzun bir zamandır güncellik belirtisi göstermemiş hesapların mavi tiki otomatik olarak kaldırılacak. Yeni politikanın uygulanma aşamasına geçmesinden itibaren belirli bir hedef kitlesine hitap ediyor ve Twitter’ın şartlarını karşılıyorsanız siz de doğrulanmış hesap başvurusunda bulunabilirsiniz.