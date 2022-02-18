Twitter, 'Mesaj Sabitleme' Özelliği Herkes İçin Kullanıma Açıldı

En çok tercih edilen sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, 17 Şubat Perşembe günü yaptığı açıklamada, sabitlenen mesajlar özelliğini herkes için kullanıma açtıklarını duyurdu. Daha önce ücretli abonelik gereken Twitter Blue kullanıcıları için geçerli olan sabit mesajlar özelliği, kullanıcıların sohbet kutularında herhangi bir mesajı işaretleyerek yukarda tutmasına yarıyor.

Daha önce çeşitli platformlarda kullanılan buna benzer bir özellik, yalnızca Twitter’ın sunduğu ücretli bölüm kullanıcıları tarafından erişilebilir durumdaydı. Ancak artık iOS, Android ve Twitter Web kullanıcıları da sohbet mesajlarını sabitleyebilecek.

Twitter Sabit Mesajlar Özelliği Nasıl Kullanılır?

Mesajlarınızı sabitlemek için öncelikle ‘Mesajlar’ sekmesine girmeniz gerekiyor.

Telefonlarda her bir sohbet penceresini sağa doğru kaydırdığınızda yan tarafta bir adet ‘raptiye’ simgesi ortaya çıkacak.

Bu raptiyeye dokunursanız, sohbet mesajı gelen kutunuzun üst kısmında yer alan ‘Sabitlenen Sohbetler’ kısmına taşınacak.

Web’de ise sohbet kutucuğunun yanında bulunan ‘üç nokta’ya bastığınızda yine aynı raptiye simgesini görebileceksiniz.

Ardından en üstte bulunan ‘sohbeti sabitle’ seçeneğine tıklayarak, mesaj kutunuza sohbeti sabitleyebilirsiniz.

Ancak, mesajlarda en fazla 6 adet sohbet mesajı sabitleyebilirsiniz.

Bu özellik, birçok kişiden mesaj alıyorsanız ve aralarında en çok konuştuğunuz kişiler bulunuyorsa oldukça işe yarar bir yöntem. Sık konuştuğunuz kişilerin sohbet mesajları arasında kaybolmasını önleyen bu özellik, Twitter Blue kullanıcıları tarafından epey seviliyordu.