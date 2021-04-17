Twitter Neden Çöktü? Twitter Neden Çalışmıyor? İşte Açıklama!

Sosyal medya kullanıcıları, Twitter neden çöktü veya Twitter neden çalışmıyor gibi soruların cevabını araştırıyor. 17 Nisan 2021 tarihinde Twitter'da meydana gelen erişim sorunu, Twitter kullanıcılarının sosyal medya platformunu kullanamamasına neden oldu.

Sosyal medya uygulamasına erişmeye çalışan sosyal medya kullanıcıları, Twitter'da birinin profilini görüntülemeye çalıştığında "tweet yüklenemedi" hatası ile karşılaşmaya devam ediyor. Twitter'da herhangi bir kullanıcının profiline giremeyen kullanıcılar, "Twitter çöktü mü?" gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı.

Twitter Neden Çöktü Sorusuna Twitter'dan Yanıt Geldi

Sosyal medya kullanıcıları, 17 Nisan sabahından bu yana dünyada olup bitenleri takip etmek gibi amaçlarla kullanılan popüler sosyal medya uygulamasında bazı sorunlar yaşıyor. Sosyal medya kullanıcılarının en çok karşılaştığı sorunların başında birinin profiline girmeye çalışıldığında ortaya çıkan "Bu tweet yüklenemedi" hatası geliyor.

Peki, Twitter çöktü mü? Twitter'da birinin profiline neden girmiyor? Twitter neden çalışmıyor? Bu ve buna benzer sorulara Twitter cephesinden yanıt geldi. "Twitter Support" hesabı üzerinden paylaşılan tweette aşağıda yer alan şu ifadelere yer verildi:

"Bazı kullanıcılarda tweetler yüklenmeyebilir. Bu sorunu çözmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın bir zamanda Twitter'ı normal bir şekilde kullanmaya devam edebileceksiniz."

Twitter, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada Twitter'da tweetlerin yüklenmemesi gibi sorunların farkında olunduğunu belirtti ve sorunun çözülmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Sosyal medya platformunun destek hesabını takip eden kullanıcılardan bazıları bu tweeti görmüş olsa da bazıları hesabı takip etmediği için tweete ulaşım sağlayamadı ve bu da kullanıcıları "Twitter'da tweet yüklenmiyor, tweet yüklenmeme sorununu düzeltmek için ne yapılabilir?" gibi soruların cevabını araştırmaya itti.

Twitter Tweet Yükleme Sorunu Devam Ediyor

Down Detector'den gelen bilgilere göre bazı Twitter kullanıcılarında tweet yüklenmeme sorunu devam ediyor. Twitter söz konusu sorunun ne zaman çözüleceğine dair herhangi bir açıklama yapmadı fakat sorunun mümkün olan en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulmasının beklendiğini belirtti.

Siz de Twitter'da tweetin yüklenmemesi gibi sorunlarla karşılaşıyorsanız sosyal medya uygulamasını bir süre sonra yeniden kontrol edebilirsiniz. Twitter sorununun akşama doğru çözüme kavuşturulması bekleniyor.