Twitter'ın Reklam Yasağı Kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Twitter'ın reklam yasağı sona erdi. Böylelikle Türkiye'deki şirketler, popüler sosyal medya platformuna reklam verebilecek. Alınan karara ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

1 Ekim 2020 tarihinde “sosyal medya yasası” olarak bilinen 7253 sayılı Kanun yürürlüğe girmişti. Yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile beraber günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ şirketlerinin ülkemizde en az bir tane temsilci bulundurmaları gerekiyor. Sosyal ağ şirketlerinin ayrıca web sitelerinde iletişim bilgilerini açık bir şekilde yer vermesi gerekiyor.

Sosyal ağ şirketleri, verilen süre zarfında Türkiye'de temsilci bulundurmadıkları için cezalar kesiliyor. Temsilci atamayan firmalara ilk olarak 10’ar milyon TL para cezası kesilmişti. Bu cezanın ardından 30 gün içerisinde temsilci atamayan firmalara 30'ar milyon TL para cezası daha kesilmişti.

Belirtilen süre zarfında temsilci atamayan firmalara reklam yasağı uygulanmıştı. Bu yasak ile beraber ülkemizde yer alan küçük ve büyük bütün firmalar dahil söz konusu firmalara reklam veremiyor. Twitter isimli sosyal medya platformuna da reklam yasağı uygulanmıştı.

Twitter'ın Reklam Yasağı Sona Erdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan tarafından yaklaşık olarak on ay önce yapılan bir duyuruda, Twitter'ın Türkiye'de temsilci bulundurma kararı aldığı açıklanmıştı. Resmi Gazete'de "Twitter Inc. (Periscope/Scope) Adlı Sosyal Ağ Sağlayıcıya Reklam Verilmesinin Yasaklanması Kararının Kaldırılmasına İlişkin Başkan Kararı" başlıklı bir karar yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte sosyal medya platformunun reklam yasağı sona erdi. Böylece sosyal medya hizmetinin 15 Ocak 2021 tarihinde getirilen yasak kaldırılmış oldu. Alınan karara göre Türkiye'de yer alan şirketler, sosyal medya platformuna reklam verebilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından alınan karar şu şekilde:

"Twitter Inc. (Periscope/Scope) adlı sosyal ağ sağlayıcının 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle 15.01.2021 tarihli ve 3769 sayılı reklam yasağı kararının kaldırılmasına karar verilmiştir."

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sosyal medya platformuna uygulanan reklam yasağının kaldırılmasına yönelik alınan karar hakkından ne düşünüyorsunuz? Ayrıca sosyal medya yasasına ilişkin düşünceniz nedir? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.