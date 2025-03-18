İsteyen Evine Götürebilecek: İkonik Twitter Logosu Satışa Çıkarıldı! Kaç Para?

Popüler sosyal medya platformu X ya da eski adıyla Twitter, iki yıl önce ünlü iş insanı Elon Musk tarafından satın alındı. O günden bu yana köklü değişimlerden geçen platformda en dikkat çeken değişikliklerden biri hiç şüphesiz adının değiştirilmesi oldu.

Ancak birçok kişi hala bu değişikliği kabullenemeyip eski adı kullanmaya devam ediyor ve ikonik mavi kuş logosunu unutamıyor. Hatta X ofislerinden sökülen eski tabelalar açık artırmalarda yüksek meblağlara alıcı buluyor. Son olarak San Francisco’daki merkez ofise ait tabela da açık artırmaya çıkarıldı.

254 Kilogram Ağırlığa Sahip Twitter Tabelası Açık Artırmada!

145 x 105 x 20 inç boyutlarında ve yaklaşık 254 kilogram ağırlığında olan ikonik kuş logosu tabelası, firmanın merkez ofisine 2012 yılında yerleştirilmişti. Şimdi ise RR Auction'da açık artırmaya sunuldu.

Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz açık artırmada şu ana kadar toplam 11 kişi teklif verdi ve en yüksek teklif 21 bin 664 dolar seviyesinde. Açık artırmayı düzenleyen şirket, tabelanın 40 bin dolardan fazla bir fiyata satılacağını öngörüyor.

Teklif verme süreci 21 Mart’a kadar devam edecek. Bununla birlikte tabelayı satın alan kişi nakliye masraflarını da kendisi karşılamak zorunda kalacak. Bu da konuma bağlı olarak oldukça yüksek bir ek maliyet anlamına geliyor.

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