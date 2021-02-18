Twitter Sesli Mesaj Özelliği Test Edilmeye Başlandı!

Twitter sesli mesaj özelliği Japonya, Hindistan ve Brezilya'da test edilmeye başlandı. Yeni özellik, sosyal medya kullanıcılarına direkt mesaj yolu ile sesli mesaj göndermesine olanak tanıyor. İlk olarak geçen yılın eylül ayında duyurulan özellik, WhatsApp Messenger veya Instagram DM'de olduğu gibi ses kaydetmenizi ve kaydettiğiniz sesi karşıdaki kullanıcıya göndermenizi sağlıyor.

Bu özellik şu anda Hindistan, Japonya ve Brezilya'da yer alan sosyal medya kullanıcılarından bazılarının deneyimine sunulmuş olsa da bunun toplu kullanıma henüz hazır olmadığını vurgulamak gerekiyor.

Sesli tweet paylaşma özelliğine benzer şekilde sesli direkt mesaj özelliği de kaydetme gereksinime dayalıdır ancak bu özelliğin sesli tweetteki gibi bir süre sınırına sahip olup olmadığına dair henüz paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor. Sesli DM özelliği, aşamalı bir şekilde sunulduğundan yeni özelliğin herkesin kullanıma aynı anda açılmayacaktır.

Sosyal medya uygulamasına eklenecek özelliğin kullanabilip kullanamayacağınızı öğrenmek istiyorsanız mikrofon direkt mesaj bölümüne gidebilir ve mikrofon simgesinin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. DM bölümünde mikrofon simgesi varsa WhatsApp Messenger ya da Instagram'da olduğu gibi bu simgeye basarak ses kaydını başlatabilir ve kaydettiğiniz sesi karşı tarafa göndermek için parmağınızı simgenin üzerinden çekebilirsiniz.

Twitter Hindistan Genel Müdürü Manish Maheshwari, yeni özellikle ilgili yaptığı açıklamada, "Hindistan Twitter için öncelikli bir pazar. Yeni özellikleri bu nedenle sürekli olarak burada test ediyoruz. Sesli mesajları ülkeye getirmekten ve insanlara kendilerini ifade etmeleri için yeni bir yol sunmaktan heyecan duyuyoruz" sözlerini kullandı.

Bu özellik daha önce Instagram, Telegram, WhatsApp Messenger gibi birçok uygulamada yer alan bir özellikti. Sosyal medya uygulaması söz konusu özelliği platforma getirmek için her ne kadar biraz geç kalmış olsa da sosyal medya kullanıcılarının memnuniyeti karşılamak için özelliği test etmeye başlaması kullanıcıları oldukça sevindirdi.

Twitter Sesli Mesaj Özelliği Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Twitter'in yeni özelliği şimdilik Japonya, Brezilya ve Hindistan'daki bazı kullanıcıların kullanımına açılmış durumda. Bu, özelliğin şimdilik test aşamasında olduğu anlamına geliyor. Özelliğin Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarına ne zaman sunulacağı şimdilik bilinmese de özelliğin kademeli olarak sunulacağı bilinenler arasında.

Siz yeni özelliğe dair neler düşünüyorsunuz? Yeni özellik hakkındaki tüm görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.