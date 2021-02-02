Twitter'dan Süleyman Soylu'nun Paylaşımına Engel!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan paylaşıma Twitter engel koydu.

Süleyman Soylu'nun paylaşımına Twitter neden engel koydu? Twitter tarafından neden böyle bir karar alındı? İşte tüm merak edilenler.

Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Paylaşımını Engelledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden şu paylaşımı yaptı:

"Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!"

Süleyman Soylu'nun yaptığı paylaşımın ardından Twitter engel koydu. Twitter yapılan paylaşımın beğenilmesini ve RT (ReTweet / Paylaşma) edilmesini engelledi. Twitter paylaşıma ayrıca "Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi." mesajını ekledi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı! — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 29, 2021

Türkiye'de ilk kez bir siyasi ismin yaptığı paylaşıma engel getirildiği aktarılıyor. Twitter daha öncesinde eski ABD başkanı Donald Trump'ın tweetlerine de engel getirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu henüz konu ile alakalı bir açıklamada bulunmadı. Twitter tarafından da sadece şu açıklama bulunuyor:

"Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi."

Konu hakkında gelişmeler olur ise sizleri bilgilendireceğiz.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Twitter tarafından atılan adımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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