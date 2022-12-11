Twitter Blue Özelliği Yeniden Kullanıma Sunuluyor: iOS Kullanıcıları Üzgün

Elon Musk'în Twitter'a nihai para kazandırma yöntemi olarak gördüğü Twitter Blue, ilk olarak özensiz bir şekilde çıkartıldığında birçok kişiden tepki toplamıştı. Twitter kullanıcılarının görüşlerini ve karşılaşan sorunları değerlendiren Elon Musk ve ekibi, "Twitter Blue versiyon 2.0" olarak değerlendirilebilecek yeni hizmeti pazartesi günü kullanıma alacak.

Twitter Blue'nun geri dönüşüyle birlikte iOS kullanıcılarını üzen bir gelişme yaşandı. Apple'ın ödenen abonelik ücretinden %30 pay alması sonrasında iki firma arasında başlayan sürtüşme, kullanıcıların cüzdanlarına yansımış gibi görünüyor.

iOS Kullanıcıları 3 Dolar Daha Fazla Ödeyecek!

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50 — Twitter (@Twitter) December 10, 2022

Apple'ın yaptığı %30'luk kesintiyi kullanıcının cebinden almayı uygun gören Elon Musk, yalnızca App Store üzerinde Twitter kullananlara özel 11 dolarlık bir fiyatlandırma belirledi. Twitter Blue abonelik ücreti diğer platformlarda ise 8 dolar olarak belirlendi.

Yeni Twitter Blue ile birlikte kullanıcıları birçok özellik bekliyor. Öncelikle onaylı hesap anlamına gelen "mavi tik" kavramının tamamen değiştiğinden bahsetmemiz gerek. Twitter Blue satın alan kullanıcılar mavi tik almaya devam ederken ünlü kişiler ve resmi kurum hesapları farklı renklerde tik sembolleriyle gösterilecek.

Twitter Blue Özellikleri ve Fiyatı

Twitter Blue üyeleri, paylaşımlara verdikleri cevaplarda, bahsetmeler kısmında ve aramalarda her zaman daha üst sırada görünecek. Öte yandan üyeler %50 daha az reklama maruz kalacak. Henüz Twitter Blue için Türkiye'ye özel bir fiyat yerelleştirmesi bulunmuyor. 12 Aralık'ta kullanıma sunulacak olan hizmeti kullanıcılar App Store üzerinden 11 dolar, Google Play Store üzerinden 8 dolar karşılığında edinebilecek.

Tüm Twitter Blue özelliklerini aşağıda bulabilirsiniz.