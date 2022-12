Twitter Blue Özelliği Yeniden Kullanıma Sunuluyor: iOS Kullanıcıları Üzgün

Elon Musk'în Twitter'a nihai para kazandırma yöntemi olarak gördüğü Twitter Blue, ilk olarak özensiz bir şekilde çıkartıldığında birçok kişiden tepki toplamıştı. Twitter kullanıcılarının görüşlerini ve karşılaşan sorunları değerlendiren Elon Musk ve ekibi, "Twitter Blue versiyon 2.0" olarak değerlendirilebilecek yeni hizmeti pazartesi günü kullanıma alacak.

Twitter Blue'nun geri dönüşüyle birlikte iOS kullanıcılarını üzen bir gelişme yaşandı. Apple'ın ödenen abonelik ücretinden %30 pay alması sonrasında iki firma arasında başlayan sürtüşme, kullanıcıların cüzdanlarına yansımış gibi görünüyor.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50