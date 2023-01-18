Twitter, Üçüncü Parti Uygulamalardaki Sorunu Üstlendi

Twitterific ve Tweetbot gibi bazı üçüncü parti Twitter uygulamaları geçtiğimiz haftadan bu yana kesinti yaşıyordu. Tweetbot'un yaratıcılarından Paul Haddad'ın Mastodon'da yayınlanan bir yazısına göre geliştiriciler şirketten sorunun bir hatadan mı yoksa başka bir şeyden mi kaynaklandığına dair herhangi bir geri bildirim bile alamıyorlardı. Twitter bugün konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Geliştiriciler için Twitter Dev hesabında yayınlanan bir mesajda şirket şunları söyledi: "Twitter uzun süredir devam eden API kurallarını uyguluyor. Bu, bazı uygulamaların çalışmamasına neden olabilir." Şirket üçüncü parti uygulamaların geliştiricilerinin hangi API kurallarını ihlal ettiği konusunda herhangi bir ayrıntı vermeyi ise reddetti.

Tweetbot'un geliştiricisi Tapbots, tweet'e verdiği yanıtta, uygulamasının "10 yılı aşkın bir süredir piyasada olduğunu ve her zaman Twitter API kurallarına uyduğunu" söyledi. Ayrıca "Eğer uymamız gereken mevcut bir kural varsa, mümkünse bunu yapmaktan memnuniyet duyarız ancak bunun ne olduğunu bilmemiz gerekiyor... @TwitterDev, bize nasıl ulaşacağınızı biliyorsunuz." diye de ekledi.

Üçüncü Parti Twitter Uygulamaları Tarih Olabilir

Tweetbot, Twitterific ve diğer benzer uygulamalar geçtiğimiz hafta aniden çalışmayı durdurarak kullanıcıları ya standart Twitter uygulamasına ya da Twitter'ın sahip olduğu TweetDeck kontrol paneline geçmeye ya da sosyal medya platformunu kullanmaktan vazgeçmeye zorlamıştı. Bugüne dek Twitter'ın kesinti hakkında hiçbir şey söylememesi, bazılarının buna bir hatanın neden olmuş olabileceğini düşünmesine yol açtı ancak sorun devam ettikçe, engellemenin Twitter Genel Merkezi tarafından ve muhtemelen şirketin yeni sahibi Elon Musk'ın emriyle başlatıldığına dair şüpheler arttı.

İddialara göre Musk, Twitter reklamlarını göstermedikleri için üçüncü parti Twitter uygulamalarından memnun değil ve bu durum şirketin gelirlerini artırma amacını etkiliyor. Geliştiricilerin uygulamalarını tekrar ne zaman kullanıma sunabilecekleri belli değil zira Twitter, en azından kamuya açık bir şekilde, açık API ihlalinin niteliği hakkında herhangi bir ayrıntı sunmadı.

Musk geçtiğimiz ay "şeffaflık güvenin anahtarıdır" demişti. Pek çok kişi şimdi bu mevcut sorunun düzgün bir şekilde çözülebilmesi için kendisinden bunu bekliyor.