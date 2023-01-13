Üçüncü Parti Twitter Uygulamaları Bozulmaya Başladı

Twitterific ve Tweetbot gibi bazı üçüncü parti Twitter uygulamaları kesinti yaşıyor gibi görünüyor ancak nedeni şu anda belirsiz. Tweetbot'un yaratıcılarından Paul Haddad'ın Mastodon'da yayınlanan bir yazısına göre geliştiriciler şirketten sorunun bir hatadan mı yoksa başka bir şeyden mi kaynaklandığına dair herhangi bir geri bildirim alamıyorlar.

Twitter kullanıcıları ve bazı haber kaynakları, bunun Twitter'ın üçüncü parti uygulamalardan desteğini tamamen çekmeye yönelik bir hamlesi olduğu yönünde spekülasyonlar yapıyor ancak kesinti tüm uygulamalar için geçerli olmayabilir.

Üçüncü Parti Uygulama Kesintileriyle İlgili Twitter'dan Açıklama Yok

Üçüncü parti uygulamalar hizmetten veri almak için Twitter'ın API'sini kullanıyor. Elon Musk şirketi satın almadan önce bu durum değişecek gibi görünüyordu ancak Elon Musk'ın alternatif Twitter uygulamaları konusunda düşünceleri tamamen net değil ve şimdiye onlar hakkında olumlu ya da olumsuz pek bir şey söylemedi.

Üçüncü parti uygulama kesintisinin API'den kaynaklanıp kaynaklanmadığını söylemek zor. Bazı kullanıcılar bazı uygulamaların çalıştığını bildirse de Twitter'ın kendi API gezgin aracı şu anda bozuk. Kullanıcılar tarafından görülen hata mesajlarının çoğu kimlik doğrulama ile ilgili sorunlara işaret ediyor.

Bu yazının yazıldığı sırada resmî Twitter hesabından, Twitter Destek hesabından ya da Elon Musk'tan görünürdeki kesinti hakkında herhangi bir tweet gelmedi. Şirketin konu hakkında doğrudan soru sorabileceğimiz bir iletişim departmanı bulunmuyor, bu nedenle gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.