Twitter Yalan Haberlerin Önüne Rozetle Geçecek

Twitter üzerinden yayılan yalan haberler konusunda yeni bir adım atmaya hazırlanan sosyal medya devi, rozet sistemi geliştirdi. Yeni sistemde kullanıcılar bazı haberleri yalan olarak işaretleyecekler. İşaretleme yoluyla Twitter'a yardım eden kullanıcılara ise çeşitli rozetler verilecek.

Yalan ve sahte haberler, bütün sosyal medya platformlarının aktif şekilde mücadele ettiği konuların başında geliyordu. Business Insider isimli internet sitesinin fark ettiği yeni değişiklikte ise Twitter'ın detaylar üzerinde çalıştığı görüldü. Buna göre Twitter'ın paylaşılan yanıltıcı ve yalan haberlerin altına turuncu renkte bir uyarı iletisi ekleyeceği belirtildi.

Yalan haberleri tespit etmek için kullanıcılarından destek alacak olan Twitter, sürece katkı sağlayan kişilere puan ve topluluk rozeti vermeyi planlıyor. Henüz test aşamasında olan özelliğe ait videonun internete sızması sonrası ülke basınına konuşan Twitter sözcüsü söz konusu özelliği test ettiklerini ancak tüm kullanıcılara sunulup sunulmayacağına henüz karar vermediklerini ifade etti.

5 Mart itibarıyla yeni yalan haber karşıtı politikalarını açıklamsı ve detaylandırması beklenen Twitter, son günlerde en çok bu konuya yoğunlaşıyordu. 2020 ABD Başkanlık Seçimleri arifesinde, yalan haberlerle mücadele etmek için Twitter başta olmak üzere Facebook ve Google gibi tüm büyük şirketler, azami gayretler gösteriyorlardı. Özellikle bir önceki seçim sonrasında ortaya çıkan Rusya müdahalesi söylentileri, seçim sürecini gölgelemişti.