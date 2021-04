Twitter Hikayeler (Fleets) İçin Beklenen Özellik Geldi!

Twitter Hikayeler (Fleets) için kullanıcılara yeni bir özellik sunuldu. Kullanıcıların geçici süreliğine görüntülenebilen paylaşımlar yapmasına imkan tanıyan Fleets'in aldığı yeni özellik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyacak.

İlk olarak Snapchat tarafından sunulan Hikayeler daha sonra Instagram ve Facebook gibi popüler sosyal medya platformlarınca taklit edildi. Twitter, Hikayeler özelliğinin yaygın olarak kullanılmasına uzun bir süre aldırmayarak yoluna hikayeler özelliği olmadan devam etti.

Sosyal medya platformu, uzun bir süre bu akıma kapılmadan ilerlemeye devam etse de geçtiğimiz aylarda kararlılığını bozarak hikayeler özelliğini Fleets ismiyle kullanıcıların beğenisine sundu. Fleets, Instagram ve Facebook’ta yer alan hikayeler özelliğine benzer şekilde yayımlandıktan kısa bir süre sonra otomatik olarak silinen paylaşımlar oluşturulmasına olanak sunuyor.

Kullanıcılara gündelik düşüncelerini ifade edebileceği bir platform sunmayı amaçlayan Twitter, bu özellik için oldukça umutluydu ve bu özellikle birlikte sosyal medya platformunun büyük bir ilerleme kaydetmesini bekliyordu. Twitter, Fleets özelliği konusunda çok büyük bir beklenti içerisindeydi fakat özellik beklentinin altında kalmıştı. Çok sayıda kullanıcı Hikayeler özelliğini pek beğenmemişti. Geçtiğimiz aylarda yapılan bir anket, bunu kanıtlar nitelikteydi. Anket, yeni özelliğin başarısız olduğunu gözler önüne sermişti.

Twitter, Fleets özelliğine yenilikler ekleyerek kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı amaçlıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada, Fleets'e GIF ve Twemoji desteğinin geldiği duyuruldu. Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde popüler sosyal ağ üzerinden hikaye paylaşırken GIF ve emoji ekleyebilecek.

Your Fleets just got an upgrade.



Now you can express yourself in the conversation with stickers. Add GIFs and Twemojis to a Fleet by tapping the 🙂 icon, on Android and iOS. pic.twitter.com/Ihh9ZZh70a