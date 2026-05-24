Türkiye'nin en eski dijital girişimlerinden biri olan ve kısa süre önce 25. yılını kutlayan Yemeksepeti, Trendyol Go'nun ardından Uber çatısı altına giren ikinci Türk şirketi olabilir. Açıklamalara göre Uber, Yemeksepeti'nin sahibi olan Delivery Hero için satın alma teklifi verdi.

Uber, Yemeksepeti’ni mi Satın Alıyor?

Belirtmekte fayda var ki Uber, doğrudan Yemeksepeti’ni satın almak için bir teklif yapmadı. Şirket, Yemeksepeti'ni 5 Mayıs 2015 tarihinde 589 milyon dolar bedel karşılığında satın alan Delivery Hero için hisse başına 33 euro değerinde bir devralma teklifi yaptı.

Yani anlaşma gerçekleşirse Yemeksepeti de Delivery Hero çatısı altındaki markalardan biri olduğu için dolaylı olarak bu sürecin parçası haline gelecek. Delivery Hero ise yaptığı açıklamada stratejik inceleme sürecine odaklandığını belirtti ve teklifin detaylarına ilişkin daha fazla bilgi paylaşmadı. Kısaca bu teklif şu anda değerlendiriliyor.

Yemeksepeti'nin Uber'e Satılması Rekabeti Nasıl Etkileyecek?

Aslında Uber'in Delivery Hero'yu satın alması biz kullanıcıları da doğrudan ilgilendiriyor. Bildiğiniz üzere Yemeksepeti uzun süredir bu alanda tekel konumundaydı. Ancak zamanla pazar büyüdü ve başka şirketler de rekabete dahil oldu. GetirYemek ve Trendyol Go kısa süre içerisinde ciddi pazar payı elde etti.

Hatta Uber'in Trendyol Go'yu 700 milyon dolar karşılığında satın almasıyla birlikte pazara bir de yabancı oyuncu girmiş oldu. Ancak Uber, Delivery Hero aracılığı ile Yemeksepeti'ni satın alırsa bu sağlıklı rekabet ortamı bozulabilir. Ticaret Bakanlığı'nın 2025 verilerine göre Türkiye'nin hazır yemek sektörü yaklaşık 270,1 milyar TL değere sahip.

Yemeksepeti'nin ise bu pazarın yüzde 40'ına sahip olduğu düşünülüyor. Trendyol Go ile birleştiğinde bu pay yüzde 50'nin üzerine çıkıyor. Bu da rekabetin sadece GetirYemek ve Uber arasında geçeceği anlamına geliyor. Ancak böyle bir ortamda rekabet ne kadar sağlıklı olur kestirmek zor.

Editörün Yorumu

Bence bu ihtimal Türkiye’de yemek siparişi pazarı için oldukça kritik. Uber’in Trendyol Go’dan sonra Yemeksepeti üzerinde de dolaylı kontrol sahibi olması, kullanıcıya kısa vadede kampanya ve teknoloji tarafında avantaj sağlayabilir. Ancak uzun vadede pazarın bu kadar dar bir rekabet alanına sıkışması sağlıklı görünmüyor. Bu nedenle olası anlaşmanın yalnızca ticari değil, rekabet açısından da dikkatle incelenmesi gerekiyor.