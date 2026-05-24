1974 Model Chevrolet Camaro Z28 Su Altında Bulundu! Durumu Şaşırttı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine isimli eyaletindeki Sebago Gölü'nde çok ilginç bir duruma rastlandı. Gölün dibinde 1974 model Chevrolet Camaro Z28 olduğu keşfedildi. Bu klasik aracın gölün dibine nasıl gittiği en büyük soru işaretlerinden biri olurken uzun yıllar boyunca orada kalmasına rağmen aracın durumu şaşkınlığa neden oldu.

1974 Model Chevrolet Camaro Z28'in Su Altında Nasıl Bulundu?

Jason Smith isimli bir su altı kaşifi, bir hafta önce yerini belirlediği eski bir motosikleti bulmak için su altı dronu kullanarak arama gerçekleştiriyordu. 1974 Model Chevrolet Camaro ise bu sırada ortaya çıktı. Frye Adası ile ana kara arasındaki kanalın ortasında bulunan otomobil, yaklaşık 17 metre derinliğe batmış durumdaydı.

Su Altında Bulunan Chevrolet Camaro Z28'in Durumu Nasıl?

Smith tarafından paylaşılan görüntülere bakılacak olursa 1974 model Chevrolet Camaro Z28'in durumu onlarca yıldır su altında kalmasına rağmen oldukça iyi durumda. Her ne kadar gölden çıkarılma sırasında hasar görse de araç üzerindeki şasi numarasının bir kısmını buldu. Bilmeyenler için kısaca açıklamak gerekirse her aracın benzersiz bir numarası bulunuyor ve buna şasi numarası adı veriliyor.

Araba onlarca yıl su altında kaldığı için yüzeyinin paslanmış ya da yosun tutmuş olma ihtimali yüksek. Ayrıca çıkarılırken hasar görmüş olmasını da göz ardı etmemek gerek. Şasi numarasının tam olarak görünmemesinin sebepleri bunlardan her ikisi de olabilir. Şimdi de bu ipucundan ve diğer bulgulardan hareketle aracın ilk sahibi bulunmaya çalışıyor. Böylece arabanın oraya nasıl gittiğinin öğrenilmesi amaçlanıyor.

Chevrolet Camaro Z28 Nasıl Su Altına Gömülmüş Olabilir?

Chevrolet Camaro Z28'in onlarca yıldır neden su altında olduğuna, buraya nasıl geldiğine dair birkaç tahmin yürütmek mümkün. Bunların arasındaki en güçü senaryo, aracın kışın göl donmuşken oraya götürülmesini ve buzun kırılmasıyla da gömülmesini içeriyor. Öte yandan feribottan düşmüş olabileceği de düşünülüyor fakat bu varsayım, böyle bir durum olsaydı olayın mutlaka kayıtlara geçeceği ve aracın çıkarılacağı belirtilerek işletmeciler tarafından yalanlandı.

Editörün Yorumu

1974 model Chevrolet Camaro Z28'in otomobil tarinin en önemli araçlarından biri olduğunu düşünüyorum. O dönemde bu arabaya sahip olmanın nasıl bir duygu olduğunu aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Aradan geçen onca zaman sonra su altında bulunmasını ise epey şaşırtıcı bir olay olarak görüyorum. Benim tahminim, buzun kırılması ve bunun sonucunda aracın suya gömülmesinden yana. Her ne olursa olsun, o kadar yıl boyunca orada kalıp da sapasağlam görünmeye devam etmesi takdire şayan.