Ubisoft'tan Assassin's Creed Hayranlarını Sevince Boğacak Açıklama!

Açık dünya ve gizlilik türünün gediklilerinden Assassin's Creed, ilk olarak 2007'de oyunseverlerle buluştu. İlk oyun öylesine önemli satış başarıları elde etti ki aradan çok zaman geçmeden devam oyunları geldi. Günümüzde adeta bir efsane olarak anılan seriyle ilgili Ubisoft'tan hayranlarını bir hayli sevindirecek bir açıklama geldi.

Ubisoft, Assassin's Creed Oyunları İçin Remake Yapacağını Söyledi

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, eski Assassin's Creed oyunları için remake yapacaklarını resmen duyurdu. Sektörde sıkça karşılaştığımız remake, oyunların yeniden yapılması olarak tanımlanabilir. Örneğin, bir geliştirici dönemine damga vurmuş bir oyunu grafiksel, mekaniksel ve hikayesel açıdan yenileyerek 'Remake' ismiyle piyasaya sürebilir.

Guillemot'a göre, Assassin's Creed oyunlarının yeniden yapımlarının gelmesi hayranlara önemli bir nostalji duygusu yaşatacak. Bununla birlikte, hangi oyunlarının yeniden yapılacağına dair bir açıklama şimdilik gelmedi. Ancak serinin bugünlere gelmesinde önemli bir payı bulunan ilk oyunun bu kapsama gireceğini söylemek yanlış olmaz.

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