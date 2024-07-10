Ubisoft Assassin's Creed Shadows İçin Özür Diledi!

Ubisoft, Assassin’s Creed Shadows konsept sanatında bir tarihi yeniden canlandırma grubunun bayrağının izinsiz kullanımı nedeniyle özür diledi.

Ubisoft Assassin’s Creed Shadows için Neden Özür Diledi?

Siliconera'nın bildirdiğine göre, söz konusu bayrak Sekigahara Teppo-tai (ya da Sekigahara silah grubu) piyade yeniden canlandırma grubuna aittir. Assassin’s Creed Shadows için hazırlanan iki konsept sanatında ve oyunun koleksiyoncu sürümünde yer alan fiziksel sanat kitabında bu bayrak kullanılmıştır.

Ubisoft Japonya, X platformunda yayınladığı bir mesajda, “Bu konudaki sanat ileri tarihlerde kullanılmayacak veya dağıtılmayacak, sadece Koleksiyoncu Sürümü'nün sanat kitabında yer alacaktır. Bu konu için derin özür dileriz.” dedi.

Ubisoft, Codename Red olarak bilinen proje olan Assassin’s Creed Shadows'u Mayıs ayında duyurdu ve geçen ay 13 dakikalık bir oynanış videosu yayınladı.

16.Yüzyıl Japonya'sında geçen ve çift başlı protagonistleri olan oyun, Assassin’s Creed Odyssey geliştiricisi Ubisoft Quebec tarafından yapılmakta ve aynı yaratıcı yönetmene sahip.

Ubisoft, 2007'de piyasaya sürüldüğünden bu yana 200 milyon kopya satan serinin “dönem üç” olarak adlandırdığı kısmına başlangıç yapacak.

Assassin’s Creed Shadows'un çıkış tarihi, PS5, Xbox Series X/S, PC, Mac ve Amazon Luna için 15 Kasım 2024 olarak belirlenmiştir.

Ubisoft'un Assassin’s Creed Shadows'taki bu tartışmalı olayı hızla ele alması, oyunseverler arasında dikkat çekti. Şirketin izinsiz kullanımın ardından aldığı özür ve önlemler, oyuncu topluluğunda olumlu bir tepki uyandırdı. Oyunun çıkışı merakla beklenirken, Ubisoft'un bu tür hatalardan ders çıkarıp çıkarmayacağı ise ilerleyen süreçte gözlemlenecek.