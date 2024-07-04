Ubisoft Resmen Duyurdu: Popüler Oyunun Filmi Geliyor!

Beyaz perdede başarılara imza atan filmlerin oyun adaptasyonlarının çıktığı döneme yavaş yavaş veda ediyoruz. Zira günümüz itibariyle bu durum büyük ölçüde değişti ve artık daha çok oyunların film veya dizi versiyonlarının çekildiğini haberleriyle karşılaşıyoruz. Son olarak Ubisoft, popüler oyunun filminin çekildiğini açıkladı.

Ubisoft, Watch Dogs Filminin Çekim Aşamasında Olduğunu Duyurdu

Bilindiği üzere Watch Dogs, 2014 yılında piyasaya sürülen bir hackerlık oyunu. Etrafındaki her türlü teknolojik cihazı hackerlık yetenekleriyle manipüle edebilen Aiden Pearce'ın hikayesini anlatan yapım, hackerlık ve açık dünya konseptini bir araya getirmesiyle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Ubisoft, 2016'daki Gamescom fuarında Watch Dogs'u temel alan bir film için Sony ve New Regency ile ortaklık kurduğunu duyurdu. O günden itibaren filmle ilgili birkaç detay ortaya çıksa da bir türlü beklediğimizi alamadık. Ta ki bugüne dek. Ubisoft, X hesabından yaptığı paylaşımla Watch Dogs filminin çekimlerinin başladığını duyurdu.

Yaklaşan Watch Dogs filmiyle ilgili halen bilinmeyen birçok detay var. Ancak sektör kaynaklarına göre filmin kadrosundaki ilk oyuncular Tom Blyth ve Sophie Wilde oldu. Maalesef, bu iki oyuncunun filmdeki rollerine ilişkin ayrıntılar halen belirsiz. Son olarak, yapımın vizyon tarihinin de bilinmediğini belirtelim.