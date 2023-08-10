Steam Zamları Sürüyor: Resident Evil Serisine %624'e Varan Zam!

Steam'in önerilen dolar kurunu güncellemesi sonrası şirketler de zaman zaman inisiyatif alarak oyunlarının fiyatlarını zamlamaya başladı.

Geçtiğimiz gece başlayan yeni zam furyası sabah saatlerinde nokta bulmuş gibi gözükse de geçtiğimiz dakikalarda Resident Evil serisi de geliştirici Capcom tarafından zamlandı.

Serinin sevilen son oyunu Resident Evil Village 269,00 TL'den 807,00 TL'ye yükselirken, yine serideki popüler oyunlardan Resident Evil 7 Biohazard, 202,50 TL'den 403,00 TL'ye yükseldi. En dikkat çeken zam ise %624'lük zam oranıyla Resident Evil 4'ün 2005 versiyonuna geldi. 55,00 TL olan oyunun fiyat etiketi, yeni zamla 401,99 TL oldu.

Resident Evil Serisi Zam Sonrası Oluşan Fiyatlar

Oyun Eski Fiyat Yeni Fiyat Resident Evil 0 HD Remaster 202,50 TL 401,99 TL Resident Evil 2 403,50 TL 807,00 TL Resident Evil 3 403,50 TL 807,00 TL Resident Evil 4 (2005) 55,00 TL 401,99 TL Resident Evil 5 202,50 TL 401,99 TL Resident Evil 6 298,50 TL 600,00 TL Resident Evil 7 Biohazard 202,50 TL 403,00 TL Resident Evil Village 269,00 TL 807,00 TL

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