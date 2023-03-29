Ubisoft Bahar İndirimleri Başladı: %85'e Varan İndirim Fırsatları

Steam ve Epic Games'in ardından Ubisoft da bahar indirimleri kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında Ubisoft Store'da geçerli olmak üzere firmanın sevilen oyunlarında büyük indirimler yaşandı.

Özellikle eski Assassins's Creed oyunlarını baştan oynamak isteyenler için oldukça uygun fiyat etiketlerine sahip fırsatlar var. İndirimler, 4 Nisan tarihine kadar devam edecek. Sizin için seçtiğimiz en iyi iki oyun önerisi için yazının devamını okumayı unutmayın!

Ubisoft Bahar İndirimleri Oyunları

Oyun Eski Fiyatı İndirimli Fiyatı Far Cry 5 699 TL 104.85 TL (-85%) Far Cry 4 349 TL 69.80 TL (-80%) Far Cry 3 229 TL 68.70 TL (-70%) Assassin's Creed Syndicate 469 TL 117.25 TL (-75%) For Honor 349 TL 87.25 TL (-75%) Asassins's Creed Rogue 229 TL 75.57 TL (-67%) Rayman 3: Hoodlum Havoc 59 TL 14.75 TL (-75%) Assassin's Creed Chronicles 289 TL 86.70 TL (-70%) Watch Dogs 2 699 TL 104.85 TL (-85%) Far Cry New Dawn 529 TL 105.80 TL (-80%) Child of Light 179 TL 53.70 TL (-70%) Assassin's Creed Black Flag 229 TL 75.57 TL (-67%) Tom Clancy's The Division 349 TL 115.17 TL (-67%) South Park - The Stick of Truth 349 TL 87.25 TL (-75%)

Ubisoft indirimli oyunlar listesinde birbirinden kaliteli ve uzun soluklu oyunlar yer alıyor. Bizim size hem uygun fiyatı hem de sunduğu benzersiz deneyim sebebiyle bu listede önereceğimiz iki oyun olacak.

South Park - The Stick of Truth

İlk çıktığı dönem farklı yapısı nedeniyle kısa sürede popülerlik kazanan South Park - The Stick of Truth, efsanevi animasyon serisinin adını layıkıyla taşıdığı gibi kendi başına da tam bir oyun olduğunu kanıtladı.

Oldukça kapsamlı bir RPG sistemine sahip olan oyun, oyuncuya hikaye konusunda önemli seçim tercihleri verirken bir yandan da kendini alaya alan yapısıyla eğlendiriyor.

Ubisoft bahar indirimleri içerisinde %75 oranında indirim olan South Park - The Stick of Truth, kesinlikle 87.25 TL'lik fiyatını hak ediyor.

Far Cry 5

Far Cry serisini anlatmamıza bile gerek yok. Gelmiş geçmiş en sevilen FPS oyun serilerinden olan Far Cry, beşinci oyunla birlikte bizi bir adadan alarak ABD'nin en bilinmedik noktalarına götürmüştü.

İlginç bir hikayeye sahip ABD'li kökten dinci bir külte karşı mücadele ettiğimiz Far Cry 5, hem harita yapısı hem de oyuncuya sağladığı çeşitli savaş imkanlarıyla dördüncü oyunun başarısızlığının ardından oldukça büyük ilgi toplamıştı.

Bize göre 104.85 TL'lik fiyatıyla Ubisoft indirimleri listesinde kesinlikle tercih edilmesi gereken oyunlardan biri.