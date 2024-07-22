Ubisoft, Bu Oyuna Şimdiye Kadar Görülmemiş Rekor Bütçe Ayırdı: Başarılı Olacak mı?

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Star Wars Outlaws'ın pazarlaması için firmanın şimdiye kadar herhangi bir oyuna yatırmadığı kadar bütçe ayırdığını duyurdu. Peki gerçekten de oyun hem sektör hem de oyuncular tarafından büyük bütçeler ayrılmasına değecek kadar ilgi görüyor mu? İşte ayrıntılar…

Star Wars Outlaws'ın Pazarlaması Ubisoft’a Başarı Getirecek mi?

Guillemot, Star Wars Outlaws'ın bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olduğunu ve Ubisoft'un bugüne kadar yürüttüğü en büyük pazarlama kampanyasıyla destekleneceğini açıkladı.

Açıklamaya baktığımızda, 2014 yılında Watch Dogs için hazırlanan fragmanlar, CGI, reklam panoları, TV reklamları ve canlı aksiyon videoları gibi unsurları içeren kapsamlı pazarlama kampanyalarını hatırlamak da faydalı olacaktır.

Ancak, Star Wars Outlaws'ın son zamanlarda internete sızan bir oynanış videosu, oyunun görsel açıdan sönük ve vasat kalmasına yönelik bazı olumsuz eleştirilere de yol açtı. Oyunun piyasaya çıkmasına yalnızca bir ay kaldığı göz önüne alındığında, bu durum Ubisoft için endişe verici olabilir.

Öte yandan, Ubisoft önümüzdeki birkaç ay için oldukça umutlu. Star Wars Outlaws ve Assassin's Creed Shadows'un yaklaşan lansmanlarının yanı sıra, Mayıs 2024'te piyasaya sürülen ve beklentileri aşan Rainbow Six Siege ve XDefiant gibi canlı hizmet oyunlarına olan ilginin de artması bekleniyor.

Star Wars Outlaws'ın pazarlama hamlesinin bu kadar büyük bir bütçeyle ne kadar başarılı sonuçlanacağını ve oyunun lansmanının ardından gelen tepkilerin nasıl olacağını zaman gösterecek.

Peki siz Star Wars Outlaws hakkında ne düşünüyorsunuz ve beklentileriniz neler? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz.