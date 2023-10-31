Ubisoft, Eski Oyunlarının Çevrim İçi Hizmetlerini Kapatıyor: Assassin's Creed Oyunları da Var!

Bildiğiniz üzere geliştiriciler zaman zaman eski oyunların çevrim içi sunucularını kapatır. Oyun dünyasının alışık olduğu bu durum için Ubisoft'tan yeni bir duyuru geldi. Çok sayıda Assassin's Creed oyununun da içinde bulunduğu tam 10 oyunun çevrim içi hizmetleri kapatılıyor.

25 Ocak 2024'te Kapatılacak!

Ubisoft, gelecek yılın başında, 25 Ocak 2024'te klasik Assassin's Creed oyunları da dahil olmak üzere 10 oyunun çevrim içi sunucularını kapatacağını duyurdu.

Bu, oyuncuların çok oyunculu modları oynayamayacakları, çevrimiçi özelliklere erişemeyecekleri, Ubisoft hesaplarını oyun içinde bağlayamayacakları anlamına geliyor.

Ubisoft, kapatmayla ilgili şunları söyledi: "Eski oyunlar için bu tür hizmetlerin kullanımdan kaldırılması hafife aldığımız bir şey değil, ancak bu hizmetleri sağlayan teknolojinin geçerliliğini yitirmesi nedeniyle bir zorunluluktur."

İşte çevrim içi hizmetleri kapatılan oyunların listesi:

Assassin’s Creed II – Xbox 360

Assassin’s Creed Brotherhood – MAC

Assassin’s Creed Liberation HD – PlayStation 3, Xbox 360

Assassin’s Creed Revelations – PC

Ghost Recon Future Soldier – PC

Heroes of Might and Magic VI – PC

NCIS – PC

R.U.S.E – PC

Splinter Cell: Conviction – Xbox 360

Trials Evolution – PC

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınzıı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.