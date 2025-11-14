Ubisoft'tan Kafa Karıştıran Hamle! Finansal Rapor Ertelendi

Oyun sektöründeki yayıncıların geride bıraktığımız çeyreğe ilişkin finansal raporlarını paylaştıkları bir dönemdeyiz. Bir yandan güncel mali durum, bir yandan da gelecek planları hakkında analistlere ve yatırımcılara bilgiler veriliyor. Ne var ki Ubisoft'tan ilginç bir son dakika golü geldi ve finansal rapor için erteleme kararı alındı. Peki arkasındaki gerekçe neydi? İşte yaşananlar...

Ubisoft'ta Neler Oluyor? Finsansal Rapor Neden Ertelendi?

Bildiğiniz gibi Fransız yayıncı uzun zamandır hayli zorlu bir süreçten geçmişti. İşten çıkartmalar, iptal edilen ve kapatılan projeler ve satışlarda yaşanan hayal kırıklıkları derken, bir hayli yara alındığını söyleyebilirmek mümkün oluyor. Mart ayında açıklanana göre geçtiğimiz yıl yaşanan kayıp, 159 milyon Euro seviyesinde iken gelirlerdeki kayıp ise % 20 oranının üstüne çıkmıştı. Bu durum, yıllık rapor ile ilgili detayları bir hayli merak ettiriyordu. Yayınlanan basın bildirisi ile finansal raporun ertelendiği duyuruldu.

Finansal raporda, Euronext'ten hisselerinin takası için ilk yarı 2025-26 sonuçlarının açıklanacağı zamana kadar durdurma talebinde bulunduğu da söyleniyor. İşlemlerin yeni başlayacağı tarih için Ubisoft, pazarı yeniden bilgilendirecekmiş. Söz konusu erteleme kararının, şirket içinde paylaşılan bir e-postaya göre, finans direktörü tarafından son detayların netleştirilebilmesi için alındığı ve takas işlemlerin de asılsız söylentilerin oluşmaması için durdurulduğu söyleniyor.

Bildiğiniz gibi Tencent ile Ubisoft ile geçtiğimiz yıllarda potansiyel bir satın alım gündeme gelmişti. Geçtiğimiz aylarda iki tarafın el ele vermesi ile Vantage Studios adıyla yeni bir şirketin kurulmasının ardından, olası satın alım yeniden gündeme geldi. Ancak şimdilik ne Fransız ne de Çinli şirketten konuya ilişkin bir açıklama gelmiş değil, ama tahminler ihtimalin kuvvetlendiği yönünde oldu.

Netice olarak, Fransız yayıncının kritik bir dönemden geçmeye devam ettiği ortada. Yakın bir zamanda yayınlanacak olan finansal rapor ile de esas erteleme nedeni ve nasıl bir yolun çizileceği gibi kafalarda oluşan soru işaretlerinin cevabını bulmasını bekleyebiliriz.