Ubisoft'tan Valorant'a Rakip Oyun Geliyor! Görüntüler Paylaşıldı

Ubisoft'un yepyeni bir oyun üzerinde çalıştığı ileri sürüldü. Çok oyunculu ve birinci şahıs nişancı (FPS) türüne sahip olacağı söylenen oyunun "Project Scout" kod adına sahip olduğu belirtildi. Ayrıca oyun ile ilgili çok önemli ayrıntılara da yer verildi. Görünüşe bakılacak olursa yakında rekabetçi oyunların arasına iddialı bir oyun daha katılacak.

Ubisoft'un Project Scout Kod Adlı Oyunu Ortaya Çıktı

Güvenilir bir bilgi kaynağı tarafından X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan bilgilere göre Ubisoft'un Project Scout kod adlı yeni oyunu, Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor. Bilim kurgu türüne sahip olacağı belirtilen oyunun çok oyunculu bir oynanışa sahip olacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

Ubisoft'un bu oyun için çok ciddi planları olduğu, diğer çoğu Ubisoft oyunundan daha büyük çaplı bir projeyi hayata geçirmek istediği ifade edildi. İddiaya göre yeni oyun, rekabetçi modlar içerecek. Bu da Valorant ve Counter-Strike 2 gibi oyunların karşısında konumlanacağı anlamına geliyor.

Hatırlayacak olursanız daha önce Unreal Engine 4 oyun motorunu kullanan Valorant da 29 Temmuz'da yayınlanan 11.02 yaması ile Unreal Engine 5'e geçiş yapmıştı. Oyun motoru sayesinde tıpkı Valorant gibi gelişmiş bir oyun deneyimi sunması beklenen Project Scout, rakiplerinin çoğundan daha avantajlı bir konumda olmasını sağlayacak önemli bir destek de sunacak. Aktarılan bilgilere göre oyun, çapraz platform desteğine de sahip olacak.

Bu iddialar, şimdiye kadar çok ciddi bir dayanağa sahip değildi. Takdir edersiniz ki gözünüzle görmediğiniz bir şeylere inanmak oldukça zor. 6leaks isimli bir kullanıcının paylaştığı ekran görüntüleri ise söylentilerin doğruluk payını bir hayli arttırdı. Bu görüntülerde konsept çizimlerini ve geliştirme aşamasındaki arayüzü gösteren yükleme ekranı ve oyun içinden bir görüntü yer aldı.

Görüntüleri inceleyecek olduğumuzda oyunun geliştirilme sürecinin henüz çok başında olduğu söylenebilir. Dolayısıyla yakın bir zamanda çıkış tarihinin duyurulması pek mümkün görünmüyor. Tabii ki bu ekran görüntülerinin ne zaman alındığı gibi faktörleri de unutmamak gerekiyor. Ayrıca oyunun henüz Ubisoft tarafından resmî olarak duyurulmaması nedeniyle bunların birer iddiadan fazlası olarak görülmemesi gerektiğini hatırlatalım.