Ubisoft'un İptal Edilen Oyunları Ortaya Çıktı!

Ubisoft tarafında işler pek de beklendiği gibi gitmiyor. Şirket, bir süredir devam eden finansal zorluklar nedeniyle bazı projelerini yeniden değerlendirme kararı aldı. Bu karar, şirketin üzerinde çalıştığı bazı projelerin rafa kaldırılması ile sonuçlandı. Önceden bundan hangi oyunların etkileneceği bilinmiyordu ancak son açıklamadan sonra ilgili oyunlar açıklığa kavuştu.

Ubisoft, Hangi Oyunları İptal Etti?

Ubisoft'un iptal ettiği oyunların başında Prince of Persia: The Sands of Time Remake geliyor. İlk olarak 2020 yılında duyurulan, geliştirme sürecinin son aşamalarına gelindiği söylenen bu oyun, son anda iptal edildi. Diğer iptal edilen oyunlar arasında ise Project Aether, Project Pathfinder, Project Crest, Assassin's Creed Rebellion ve Assassin's Creed Singularity yer alıyor.

Project Aether, 2019'dan bu yana geliştiriliyordu. Ubisoft'un bulut tabanlı Scalar teknolojisine odaklanıyordu. Diğerlerinden farklı olarak tamamen çöpe atılmadı, sadece bir kısmı alınıp başka projelerde kullanılacak. Diğer iptal edilen proje Pathfinder ise Co-op odaklı bir çok oyunculu oyun olarak piyasaya sürülecekti. Ne var ki proje bir türlü oturtulamadı ve en nihayetinde tozlu raflarda yerini aldı.

Project Crest, esasında çok uzun bir soluklu proje olarak düşünülmüştü. II. Dünya Savaşı temalı bir oyun olması planlanıyordu. Fortnite tarzı sürekli güncelleme alması ve bunun "en az" 10 yıl boyunca sürdürülmesi bekleniyordu. Ubisoft, gelinen noktada ne yazık ki bu oyundan da vazgeçti.

Assassin's Creed Rebellion hâlihazırda zaten piyasaya sürülmüş bir mobil oyundu ancak Ubisoft, en başta da belirttiğimiz gibi finansal açıdan biraz daha rahatlamak için söz konusu oyuna verdiği desteği sonlandırma kararı aldı. Ayrıca PC sürümü de planlanan Assassin's Creed Singularity isimli mobil oyun da senelerdir devam eden geliştirme sürecine rağmen bir türlü duyurulmadı. Görünüşe göre bundan sonra da duyurulmayacak.