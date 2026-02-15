Alan Wake 2,5 TL'ye Düştü! %90 İndirimi Kaçırmayın

Etkileyici atmosferi ve başarılı hikâyesiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Alan Wake için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan bir kampanya kapsamında Alan Wake indirime girdi. Bununla beraber oyunu çok ucuza satın alabilmek mümkün hâle geldi.

Alan Wake'in Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Epic Games mağazasında geçtiğimiz günlerde Kış İndirimleri başladı. Bu kampanya kapsamıdna çok fazla sayıda oyun indirime girdi. Bunlar arasında Alan Wake de bulunuyor. Alan Wake yüzde 90 oranında indirim ile 25 TL yerine 2,5 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 23 Şubat 2026 tarihinde saat 19.00'da sona erecek.

Epic Games mağazasında Alan Wake'in Remastered sürümü de indirime girdi. Hem teknik hem de açıdan yenilenen Alan Wake Remasted yüzde 85 oranında indirim ile birlikte 49 TL'den 7,35 TL'ye düştü. Epic Games mağazasında ayrıca hediye etme özelliği de mevcut. Bu özellik aracılığıyla oyunu bir arkadaşınıza hediye de edebilmeniz mümkün.

Alan Wake Fragmanı

Alan Wake Nasıl Bir Oyun?

Alan Wake ve eşi Alice, tatil için bir kasabaya gider ancak orada Alice gizemli bir şekilde kaybolur. Alice'i bulmaya çalışan Alan, kendi yazdığı ama hatırlamadığı bir hikâyenin gerçeğe dönüşmeye başladığını fark eder. Alan hem eşini kurtarmak için mücadele eder hem de karanlık güçlerin ortaya çıkmasına neden olan bu gizemli hikâyeyi çözmeye çalışır.

Düşmanların etrafında karanlıktan oluşan bir kalkan bulunuyor. Bu kalkan varken mermiler onlara zarar vermiyor. Önce el fenerini üzerlerine tutarak bu karanlı kaklkanı yok etmemiz gerekiyor. Kalkan yok olduğunda düşmanlar savunmasız kalıyor. Bu durumda tabanca ve tüfek gibi silahlar ile onları etkisiz hâle getirebiliyoruz.

Remedy Entertainment tarafından 2012 yılında piyasaya sürülen oyunda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor. Psikolojik gerilim, aksiyon ve macera türlerindeki oyun 83 Metacritic puanına sahip. Oyunun Epic Games mağazasındaki değerlendirme puanı 5 üzerinden 4,5 seviyesinde. Steam'deki en son incelemeler ise "çok olumlu" durumda.

Alan Wake Minimum Sistem Gereksinimleri

