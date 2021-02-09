Ubisoft Mağazası Ücretsiz Oyun Dağıtıyor: Hemen İndirin!

Sınırlı bir süreliğine Ubisoft mağazası ücretsiz oyun dağıtmaya başladı. Eğer henüz Assassin's Creed Chronicles üçlemesine giriş yapmamışsanız, muhtemelen daha iyi bir fırsat karşınıza çıkmaz. İlk oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Detaylar haberimizde.

İlk oyunu 2007 Assassin’s Creed serisi, Ubisoft için oldukça büyük bir marka konumunda bulunuyor. Ezio ailesinin hikayesinin anlatıldığı üçleme hariç, her oyununda bizleri farklı dönemlere götüren ve farklı hikayelere ortak eden seride son olarak Viking çağı temalı Assassin’s Creed Valhalla oyunu görmüştük.

Assassin’s Creed serisi farklı farklı platformlarda boy gösteren ve evreni bir bütün haline getiren hem ara hem de ana oyunlardan oluşuyor. Bu ara oyunların arasında da, Assassin’s Creed Chronicles adı altında bir üçleme dikkat çekiyor. Bizi Çin, Hindistan ve Rusya gibi farklı yerlere götüren bu üçleme, aşina olduğumuzun aksine iki boyutlu bir sunum ile karşımıza gelmişti. Her birinde farklı bir karakteri yönettiğiniz oyunların, her ne kadar beklenen ilgiyi görememiş olsalar da, farklı bir tat sunduğunu söyleyebiliriz. Eğer bu üçlemeye henüz göz atmamışsanız, Ubisoft sizlere güzel bir fırsat sunuyor. Assassin’s Creed Chronicles: China 16 Şubat 2021 tarihine kadar Ubisoft mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Ubisoft Mağazasının Ücretsiz Oyun Fırsatını Kaçırmayın

Assassin’s Creed: Embers kısa filminin sonrasında geçen bu oyunda, 1526 yılının Çin topraklarına gidiyor ve Shao Jun isimli bir karakterin rolünü üstleniyoruz. Hikayeye göre Efsanevi Ezio Auditore da Firenze tarafından eğitilen Shao Jun, Çin kardeşliğini yok eden Templar grubu Eight Tigers’tan intikam almak için evine dönüyor ve zorlu bir macera da böyleye başlıyor.

Oynanışta Büyük İmparatorluk’u keşfedeceğiniz oyunda, tarihi kişilikler ile tanışmanın yanı sıra Çin Seddi dahil önemli mekanları da görme fırsatınız oluyor. Serinin genel mekaniklerine sadık kalınan Assassin’s Creed Chronicles: China’da, dikkat çekmemek için keşif yapacak, gizlice ilerleyecek, saklanacak ve düşmanlarınızı ıslık çalarak ve farklı kostümler giyerek kandıracaksınız. Yakın dövüşe girmeniz gerektiğinde de Kian Kılıcı ve Ayak Bıçağı, en büyük yardımcılarınız olacaklar.

Oyunda ayrıca arka, orta ve ön plan katmanları arasında geçişler yaparak yeni yollar açabilmeniz mümkün iken, tamamlayabileceğiniz yan görevler ve toplanmayı bekleyen gizli koleksiyon ögeleri de bulunuyor.

Eğer Assassin’s Creed Chronicles: China ilginizi çekmişse, 16 Şubat 2021 Salı günü TSİ 17:00’a kadar buradan kapmayı unutmayın. Kütüphanenize bir defa eklemeniz yeterli olacak. Sonrasında da kalıcı olarak sahip olmuş sayılıyor ve dilediğiniz zaman bilgisayarınıza indirip oynayabiliyorsunuz.